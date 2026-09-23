Letter from the Country Catching up on life in the Hollow and memories of WWII veteran Sep 23, 2026 2 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Dear Folks,kAmpF?E q:==J 96C6 2?5 x’> E6CC:3=J D@CCJ x 2:?E HC:EE6? J@F 7@C 2H9:=6 3FE =:<6 6G6CJ3@5J 6=D6 96C6 :? E96 w@==@H x 366? C:89E 3FDJ H:E9 2== E96 =2E6 DF>>6C DEF77 E92E D66>D E@ ;FDE A:=6 FA 2?5 A:=6 FA 2?5 56>2?5 E96 2EE6?E:@? @7 H92E =:EE=6’D =67E @7 >J 8:E FA ‘? 8@] xE’D 366? 2H7F= 5CJ 96C6 2?5 >J 82C56? :D 3C:4<\92C5 6G6? E9@F89 H6’G6 8@EE6? 2 76H 3:8 E9F?56CDE@C>D H:E9 D@>6 C2:? 3FE :E 2== 42>6 2E @?46 2?5 >@DE=J ;FDE H2D965 @77]k^AmkAm%9F?56C\3@@>6CD—E92E’D H92E #F?E !2CE=2?5 42==65 E96> 2?5 96 @F89E’2 E@ 92G6 <?@H65 D:?46 96 7=6H EH6?EJ\D6G6? >:DD:@?D @G6C v6C>2?J :? E96 ?@D6 8F??6C’D 3F33=6 @7 2 q\ac {:36C2E@C 3@>36C] w6 H2D 2 ?@D6 8F??6C >2:?=J 3642FD6 96 H2D AC6EEJ D>2== 2?5 :E E@@< 2 D>2== >2? 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