CHURCH
kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr#pu%$ U2>Aj r~{{tr%xq{t$ qp+pp#]k^DEC@?8m %96 |2C:@? q2AE:DE r9FC49 rC27ED U2>Aj r@==64E:3=6D q2K22C H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ ~4E] `f[ 7C@> h 2]>] E@ a A]>] p== AC@4665D H:== 8@ E@ |qr |:DD:@? !C@;64ED] %23=6 C6?E2= :D Sa_ A6C E23=6 H:E9 E9C66 492:CD] %@ C6D6CG6 2 DA246[ 4@?E24E p?? 2E afe\fdh\ffgf] %96 49FC49 :D 2E `adg }] |2:? $E]k^Am
kAmkDEC@?8mup{{ *p#s $p{tk^DEC@?8m] ~? $F?52J[ ~4E] ad[ 7C@> `_ 2]>] E@ c A]>][ 2 72== J2C5 D2=6 H:== 36 96=5 :? E96 t49@ '2==6J $49@@=[ aed t49@ '2==6J #@25[ (JE96G:==6[ 5@H? E96 C@25 7C@> E96 (JE96G:==6 $sp r9FC49[ H9:49 :D 9@DE:?8 E96 J2C5 D2=6] p== D2=6D 2C6 42D9 @?=J] %96C6 H:== 36 2 G2C:6EJ @7 G6?5@CD] k^Am
People are also reading…
- Remembering, living: Smyth Recovery Court vigil features stories of hope
- Chilhowie, Marion, Saltville office seekers speak at candidates' forum
- Trump doles out billions to voters ahead of midterm elections
- Celebration of Life: Ridgerunner shares the transformation she witnesses
- Virginia Tech football denied on final play in loss at Cal
- Goodwill opening Tazewell store
- Glade Spring woman arrested on Smyth felony warrant
- Access to Beauty: VDOT celebrates Elk Garden trailhead parking improvements
- Saltville Town Council appoints Carneal to fill open seat
- Naming ceremony: Bland County Sheriff's Office's new K9's name honors partnership
- Virginia football rallies for come-from-behind win over Syracuse
- Smyth supervisors, school board learn about facilities study, 1% sales tax referendum
- Somic expansion approved by town
- Tagged and Sent Out: Citizen scientists at Hungry Mother release monarchs
- 'We’ve been screwed': How one county shifted on data centers
kAmkDEC@?8mu&|r u~~s !p}%#* $rwts&{tk^DEC@?8mi u:CDE &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[``d $] r9FC49 $E] :? |2C:@?[ H:== 9@=5 :ED 7@@5 A2?ECJ @? E96 7@FCE9 %F6D52J 7C@> `\c A]>] y2?F2CJ E9C@F89 ~4E@36C 2?5 @? E96 E9:C5 %F6D52J 7C@> `\c A]>] :? }@G6>36C 2?5 s646>36C] s2E6D 2C6 ~4E@36C af[ }@G6>36C `f[ 2?5 s646>36C `d] ':D:E k2 9C67lQ9EEAi^^>2C:@?7F>4]@C8Qm>2C:@?7F>4]@C8k^2m E@ 4964< 23@FE D4965F=6 492?86D]k^Am
kAmkDEC@?8m%#&}z ~# %#tp%k^DEC@?8m] vC@DD6D rC66< q2AE:DE r9FC49 H:== 9@DE 2 ECF?< @C EC62E H:E9 42?5J[ 82>6D[ 2 42<6 H2=<[ 2?5 9@E 5@8 DFAA6C @? ~4E] ag 2E eib_ A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m%#&}z ~# %#tp%k^DEC@?8m] r9:=9@H:6 r9C:DE:2? r9FC49 H:== 9@DE 2 w2==@H66? ECF?< @C EC62E 6G6?E @? ~4E] b` 7C@> e\g A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mwp!!t}x}v$k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m!%$s h\`\`k^DEC@?8m] |@F?E #@86CD r@>>F?:EJ $6CG:46D rC:D:D x?E6CG6?E:@? %62> H:== AC6D6?E !%$s h\`\` 7:=> D4C66?:?8 2?5 A2?6= 5:D4FDD:@? @? ~4E] `c 2E hib_ 2]>] 2?5 ` A]>] 2E |2C:@?’D {:?4@=? %962EC6] %96 A2?6= H:== :?4=F56 >6?E2= H6==?6DD 6IA6CED[ E96 7:=> 5:C64E@C r@?C25 (62G6C[ 2?5 DA64:2= 8F6DED H9@ 2AA62C :? E96 7:=>] %96 6G6?E :D 7C66 7@C 2== 7:CDE C6DA@?56CD]k^Am
kAmkDEC@?8m!&{{ts !~#z u&}s#px$t#k^DEC@?8m] %96 }@CE9H@@5 w:89 $49@@= !2?E96C !C:56 |2C49:?8 q2?5 :D @776C:?8 2 AF==65 A@C< 5:??6C 2D 2 7F?5C2:D6C @? (65?6D52J[ ~4E]`c[ 2E E96 $2=EG:==6 '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E] s:??6C D6CG:46 H:== 368:? 2E cib_ A]>] 2?5 4@?E:?F6 F?E:= D@=5 @FE] |62=D H:== AC:>2C:=J 36 2G2:=23=6 7@C 42CCJ\@FE[ H:E9 =:>:E65 5:?6\:? D62E:?8 2G2:=23=6 7@C E9@D6 2EE6?5:?8 3:?8@] %96 S`a 5:??6C A=2E6 H:== :?4=F56 2 D>@<65 AF==65 A@C< D2?5H:49[ 32<65 362?D[ 4@=6D=2H[ 56DD6CE[ 2?5 2 5C:?<] u@C E9@D6 H9@ AC676C 2 D>2==6C @AE:@?[ AF==65 A@C< D2?5H:496D H:== 36 2G2:=23=6 7@C Se[ H:E9 D=2H D6CG65 @? E96 D:56] p D6=64E:@? @7 9@>6>256 32<65 8@@5D H:== 2=D@ 36 2G2:=23=6 7@C AFC492D6] p== AC@4665D 7C@> E96 7F?5C2:D6C H:== 36?67:E E96 }@CE9H@@5 w:89 $49@@= !2?E96C !C:56 |2C49:?8 q2?5[ F?56C E96 5:C64E:@? @7 r2>6C@? #@3:D@?] uF?5D C2:D65 H:== 96=A DFAA@CE E96 32?5’D A6C7@C>2?46D[ 4@>A6E:E:@?D[ 6BF:A>6?E 2?5 @E96C AC@8C2> 6IA6?D6D E9C@F89@FE E96 D62D@?]k^Am
kAmkDEC@?8m$rp#tr#~( {p}tk^DEC@?8m] u2>:=:6D[ D49@@=D[ 3FD:?6DD6D[ 49FC496D[ 4@>>F?:EJ 8C@FAD[ 2?5 E96 =:<6 2C6 H6=4@>6 E@ 6?E6C E96 2??F2= $42C64C@H {2?6] t249 A2CE:4:A2?E >FDE AC@G:56 2 4FDE@>\>256 W?@E 4@>>6C4:2==J >256X D42C64C@H 2?5 5:DA=2J E92E 7:ED :? 2 b7E] I e7E] 2C62] bs D42C64C@HD^5:DA=2JD >FDE 36 7C66\DE2?5:?8] x7 C6BF6DE65 6249 bs 6?EC2?E H:== 36 AC@G:565 @?6 DEC2H 32=6 W56=:G6C65 E@ 2DD:8?65 =@42E:@?X @? D6E\52J] p== bs D42C64C@HD >FDE 36 ?@ H:56C E92? b 766E 2?5 36 A=2465 2D 4=@D6 E@ E96 2DD:8?65 3F:=5:?8 2D A@DD:3=6] as $42C64C@H^s:DA=2JD >FDE 36 23=6 E@ 36 9F?8 @? 8=2DD 3J C6>@G23=6 2596D:G6D \ D4@E49 E2A6[ 4@>>2?5 DEC:AD[ 8=F6 5@ED[ 6E4] t>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i<962E9o>2C:@?G2]@C8Qm<962E9o>2C:@?G2]@C8k^2m 7@C 2? 2AA=:42E:@?^>@C6 :?7@C>2E:@?] r@DE :D Sad A6C D42C64C@H[ A2J23=6 E@ |2C:@? s@H?E@H?] s625=:?6 E@ 6?E6C :D (65?6D52J[ ~4E] `c[ 2E d A]>] $6E FA 52J :D ~4E] `h 7C@> `_ 2]>] E@ e A]>] ~?=:?6 G@E:?8 368:?D G:2 |2C:@? s@H?E@H? u2463@@< A286 2?5 6?5D 2E ?@@? @? ~4E] ah] (:??6CD H:== 36 2??@F?465 2?5 5:DA=2JD >FDE 36 4=62?65 FA 3J b A]>] @? ~4E] b_]k^Am
kAmkDEC@?8m|%] #~vt#$ up{{ }p%&#p{x$% #p{{*k^DEC@?8m] w@DE65 3J E96 q=F6 #:586 s:D4@G6CJ r6?E6C[ E96 |@F?E #@86CD u2== }2EFC2=:DE #2==J H:== E2<6 A=246 @? ~4E] `e\`g] sC] r2CC:6 u62C6C[ 2DD:DE2?E AC@76DD@C :? ':C8:?:2 %649’D s6A2CE>6?E @7 u@C6DE #6D@FC46D 2?5 t?G:C@?>6?E2= r@?D6CG2E:@?[ H:== D6CG6 2D E96 <6J?@E6 DA62<6C 2?5 5:D4FDD $>2== qFE s625=Ji w@H !6DED 2?5 !2E9@86?D %C2?D7@C> ~FC u@C6DED] %:4<6ED 2C6 Sd_ @C Sbf]d_ 7@C >6>36CD] *@FE9 2EE6?5 7@C 7C66]k^Am
kAmkDEC@?8mwt#x%pvt sp* up#| ut$%x'p{k^DEC@?8m] %96 $6EE=6CD |FD6F> 2?5 `gh_D u2C> :? pE<:?D H:== 9@DE :ED 2??F2= w6C:E286 s2J 9:DE@C:4 72C> 76DE:G2= @? $2EFC52J[ ~4E] `f[ 7C@> `_ 2]>] E@ b A]>] %96 76DE:G2= H:== 762EFC6 56>@?DEC2E:@?D[ 92JC:56D[ E@FCD[ >FD:4[ ?2EFC6 2?5 A=2?ED[ `gh_D D49@@= =6DD@?D[ 82>6D[ 2?5 >FD6F>\>256 2AA=6 3FEE6C] {62C? >@C6 23@FE E96 >FD6F> 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]D6EE=6CD>FD6F>]4@>QmHHH]D6EE=6CD>FD6F>]4@>k^2m] %96 >FD6F> :D 2E `baa #@4<J w@==@H #@25]k^Am
kAmkDEC@?8mzxs$ !p{t~}%~{~vxrp{ sxvk^DEC@?8m] %96 |FD6F> @7 E96 |:55=6 pAA2=249:2?D H:== 9@DE 2 z:5D !2=6@?E@=@8:42= s:8 @? $2EFC52J[ ~4E] `f] r9:=5C6? H:== 36 8C@FA65 3J 8C256 =6G6= 7@C 286\2AAC@AC:2E6 24E:G:E:6D] $6DD:@?D 2C6 =:>:E65 E@ a_ A2CE:4:A2?ED 6249[ E96C67@C6[ 62C=J 2AA=:42E:@? :D DF886DE65 E@ 6?DFC6 A2CE:4:A2E:@?] vC@FA 24E:G:E:6D 2C6 =65 3J DEF56?ED 2?5 AC@76DD@CD :? E96 t%$& !2=6@?E@=@8J s6A2CE>6?E[ E96 vC2J u@DD:= $:E6[ 2?5 E96 |FD6F> @7 E96 |:55=6 pAA2=249:2?D] %96 >@C?:?8 D6DD:@? H:== 36 7C@> h 2]>] E@ `a A]>] 2?5 :D 7@C 49:=5C6? 8C256D `DE[ a?5[ 2?5 bC5] %96 27E6C?@@? D6DD:@? :D 7C@> `\c A]>] 7@C 8C256D cE9[ dE9[ 2?5 eE9] %96C6 :D 2 S`_ 766 A6C 49:=5 E@ A2CE:4:A2E6 :? E96 5:8] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 4@?E24E E96 |FD6F> @7 E96 |:55=6 pAA2=249:2?D 2E afe\che\bebb]k^Am
kAmkDEC@?8mrwx{s $put%* sp*k^DEC@?8m] %96 $2=EG:==6 '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E H:== 9@DE 2 r9:=5 $276EJ s2J @? ~4E] `f 7C@> a\e A]>] q2==25 w62=E9[ E96 $2=EG:==6 !@=:46 s6A2CE>6?E[ $>JE9 r@F?EJ u:C6 U2>Aj #6D4F6[ 2?5 E96 $2=EG:==6 u:C6 s6A2CE>6?E H:== 96=A E6249 r!#[ AC6A2C6 49:=5 xs <:ED[ 2?5 92G6 46CE:7:65 E649?:4:2?D :?DE2== 49:=5 42C D62ED] uC66 9@ED H:== 36 2G2:=23=6]k^Am
kAmkDEC@?8m|&$t&| $!tpzt# $t#xt$k^DEC@?8m] %96 $>JE9 r@F?EJ |FD6F> a_ae $A62<6C $6C:6D H:== 762EFC6 !2EE@? vC292> E2=<:?8 23@FE E96 56G6=@A>6?E @7 |2C:@?’D }@CE9 |2:? $EC66E pC62 @? $F?52J[ ~4E] `g[ 2E a A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mvxu% ~u v~$!t{ |&$xrk^DEC@?8m] r2CA6?E6CD r@2=:E:@? "F:?E6E H:== AC6D6?E E96:C AC@8C2> Qr6=63C2E:?8 v@5’D v:7E @7 v@DA6= |FD:4Q H:== 36 E96 AC@8C2> 7@C E96 |245@H6== |FD:4 r=F3 >66E:?8 @? ~4E] `h 2E f A]>] 2E vC246 {FE96C2? r9FC49 @? |2:? $EC66E :? #FC2= #6EC62E] tG6CJ@?6 :D :?G:E65 E@ E9:D 7C66 6G6?E]k^Am
kAmkDEC@?8m%#px{ ~u %t##~#k^DEC@?8m] %96 %C2:= @7 %6CC@C H:== C6EFC? E@ wF?8CJ |@E96C $E2E6 !2C< @? $2EFC52J[ ~4E] ac[ 7C@> f\`_ A]>] %9:D 6G6?E 4@?E2:?D 8C2A9:4 4@?E6?E D@ 5:D4C6E:@? :D 25G:D65 7@C J@F?86C A2CE:4:A2?ED] p5>:DD:@? :D S`_ A6C A6CD@? 2?5 E96 DE2?52C5 A2C<:?8 766 2=D@ 2AA=:6D] {:>:E65 46== D6CG:46 2E E96 A2C< >2J :?E6C76C6 H:E9 4C65:E 42C5 A2J>6?ED D@ 42D9 :D C64@>>6?565] }@ 49:=5 5C@A\@77D 2C6 2==@H65]k^Am
kAmkDEC@?8m|&$%t# v#~&}s$ $%#tp| r{tp}&!k^DEC@?8m] %96 2??F2= DEC62> 4=62?FA 2E E96 |FDE6C vC@F?5D :? p3:?85@? H:== E2<6 A=246 $F?52J[ ~4E] ad[ 7C@> a\c A]>] '@=F?E66CD 2C6 2D<65 E@ >66E 2E E96 4F=\56\D24 2E E96 6?5 @7 uC6?49 |@@C6 q=G5][ H96C6 E96 4=62?FA H:== DE2CE] &AA6C %6??6DD66 #:G6C #@F?5E23=6 2?5 $FDE2:? p3:?85@? 4@@C5:?2E6 E96 2??F2= 4=62?FA E@ C2:D6 2H2C6?6DD 23@FE E96 ?665 E@ 42C6 7@C =@42= H2E6CH2JD] p== DFAA=:6D H:== 36 AC@G:565 2?5 G@=F?E66CD H:== C646:G6 2 DA64:2= DEC62> 4=62?FA %\D9:CE 2?5 A:KK2] p?J@?6 H9@ A=2?D E@ 2EE6?5 :D 6?4@FC2865[ 3FE ?@E C6BF:C65[ E@ D:8? FA 62C=J 3J 42==:?8 E96 #@F?5E23=6 2E afe\eag\`e__]k^Am
kAmkDEC@?8mrwx{\wp{{~(tt} %~(}k^DEC@?8m] p 7C66 EC:4<\@C\EC62E 6G6?E H:== 36 96=5 @? |2:? $EC66E :? r9:=9@H:6 @? ~4E] ah 7C@> d\g A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mwp{{~(tt} |ps}t$$k^DEC@?8m] w2==@H66? |25?6DD H:== E2<6 A=246 @? $2EFC52J[ ~4E] b`[ 7C@> `` 2]>] E@ ` A]>] @? qC@25 $EC66E 2?5 2E A2CE:4:A2E:?8 3FD:?6DD6D] %9:D 2??F2= EC:4<\@C\EC62E 5@H?E@H? 6G6?E 3C:?8D 9F?5C65D @7 =:EE=6 89@DED 2?5 8@3=:?D @FE :? 4@DEF>6 7@C 2 E:>6 @7 42?5J 2?5 EC62ED 7@==@H65 3J 4=2DD:4 w2==@H66? >@G:6D 2E E96 9:DE@C:4 {:?4@=? %962EC6] %@ A2CE:4:A2E6 :? E96 ECF?<\@C\EC62E A@CE:@? @? qC@25 $EC66E[ 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i<962E9o>2C:@?G2]@C8Qm<962E9o>2C:@?G2]@C8k^2m E@ C6D6CG6 2 DA246 2E ?@ 492C86]k^Am
kAmkDEC@?8m%#xrz ~# %#tp%k^DEC@?8m] %96 $F82C vC@G6 r@>>F?:EJ r@F?4:= H:== 9@DE 2 %C:4< @C %C62E 6G6?E @? $2EFC52J[ ~4E] b`[ 7C@> e\g A]>] 2E E96 $F82C vC@G6 '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E] %96C6 H:== 36 82>6D[ 2 4@DEF>6 4@?E6DE[ 2?5 AF>A<:? 564@C2E:?8 4@?E6DE]k^Am
kAmkDEC@?8m#xrw 'p{{t* up#| $w~(k^DEC@?8m] %96 7:CDE #:49 '2==6J u2C> $9@H[ 2 46=63C2E:@? @7 28C:4F=EFC6[ 4@>>F?:EJ[ 2?5 E96 7FEFC6[ H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ }@G] f[ 7C@> `_ 2]>] E@ b A]>] 2E E96 #:49 '2==6J u2:C8C@F?5D] %96 6G6?E H:== 762EFC6 6BF:A>6?E 5:DA=2JD[ 2 z:5D’ r@C?6C[ 65F42E:@?2= DA62<6CD 2?5 56>@?DEC2E:@?D[ G6?5@CD 2?5 =@42= 3FD:?6DD 5:DA=2JD] #277=6D H:== 36 96=5] p5>:DD:@? :D Sd H:E9 49:=5C6? d 2?5 F?56C 2C6 25>:EE65 7@C 7C66]k^Am
kAmkDEC@?8m(wx$zt#$ p}s (x}}t#$ qx}v~k^DEC@?8m] %96 (9:D<6CD 2?5 (:??6CD q:?8@ 6G6?E H:== 96=A C2:D6 7F?5D 7@C E96 ?@?AC@7:E $>JE9 p?:>2= #6D4F6] %96 6G6?E H:== E2<6 A=246 @? }@G] f 2E d A]>] 2E |2C:@? $6?:@C w:89 $49@@=]k^Am
kAmkDEC@?8mwtp% $|p#% U2>Aj u~~s $tr&#x%*k^DEC@?8m] $>JE9 r@F?EJ %#xps H:== 9@DE 2 >66E:?8 @? w62E $>2CE U2>Aj u@@5 $64FC:EJ @? %F6D52J[ }@G] `f[ 2E ?@@? 2E E96 r9:=9@H:6 q2AE:DE |:?:DECJ r6?E6C] x?7@C>2E:@? H:== 36 AC6D6?E65 3J E96 p>6C:42? #65 rC@DD[ r9:=9@H:6 u:C6 s6A2CE>6?E[ 2?5 E96 s6A2CE>6?E @7 $@4:2= $6CG:46D] p 7C66 >62= H:== 36 AC@G:565] %#xps :D 2 A2CE?6CD9:A @7 E96 $>JE9 r@F?EJ r@>>@?H62=E9’D pEE@C?6J[ $96C:77[ s:DEC:4E %9C66[ E96 ':C8:?:2 pEE@C?6J v6?6C2=’D ~77:46[ 2?5 r9:=9@H:6 q2AE:DE r9FC49]k^Am
kAmkDEC@?8m|p#x~} w~{xsp* |p#zt%$k^DEC@?8m] %96 |2C:@? %92?<D8:G:?8 |2C<6E H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ }@G] a`[ 2E E96 |2C:@? u2C>6CD |2C<6E[ H9:=6 E96 r9C:DE>2D |2C<6ED H:== E2<6 A=246 @? }@G] ag[ 2?5 s64] d[ `a[ 2?5 `g] t>2:= 4DE:4<=6J 7@C 2? 2AA=:42E:@?]k^Am
kAmkDEC@?8mv~qq{t# vp{{~!k^DEC@?8m] %96 2??F2= p=32?@ r=2DD:4 dz v@33=6C v2==@A :D D6E 7@C %9FCD52J[ }@G] ae]k^Am
kAmkDEC@?8m|t##* |p#x~}k^DEC@?8m] %96 |6CCJ |2C:@? 5@H?E@H? @A6? 9@FD6 2?5 r@>>F?:EJ r9C:DE>2D %C66 {:89E:?8 H:== 36 96=5 @? %9FCD52J[ s64] b] %96 EC66 =:89E:?8 H:== 36 2E e[ H:E9 5@H?E@H? 3FD:?6DD6D DE2J:?8 @A6? =2E6 E@ D9@H42D6 D62D@?2= @776C:?8D 2?5 DA64:2=D]k^Am
kAmkDEC@?8m|p#x~} rw#x$%|p$ !p#pstk^DEC@?8m] %96 |2C:@? z2=6:5@D4@A6 r9C:DE>2D !2C256 H:== E2<6 A=246 @? uC:52J[ s64] c[ 2E f A]>] 2=@?8 |2:? $EC66E] {:?6FA H:== E2<6 A=246 @? $@FE9 |2:? 368:??:?8 2E e] %96C6 :D ?@ 766 E@ A2CE:4:A2E6[ 3FE 2== 6?EC:6D >FDE 36 564@C2E65 2?5 2?J 42?5J 8:G6? 2H2J >FDE 36 92?565 @FE 2?5 ?@E E9C@H? 7C@> G69:4=6D 7@C D276EJ]k^Am
kAmkDEC@?8mp'~xsx}v ~}{x}t {~'t U2>Aj !wx$wx}v $rp|$k^DEC@?8m] $>JE9 r@F?EJ %#xps H:== 9@DE 2 >66E:?8 @? 2G@:5:?8 @?=:?6 =@G6 2?5 A9:D9:?8 D42>D @? %F6D52J[ u63] `e[ 2E ?@@? 2E E96 r9:=9@H:6 q2AE:DE |:?:DECJ r6?E6C] %96 :?7@C>2E:@? H:== 36 AC6D6?E65 3J E96 ':C8:?:2 $E2E6 !@=:46] p 7C66 >62= H:== 36 AC@G:565] %#xps :D 2 A2CE?6CD9:A @7 E96 $>JE9 r@F?EJ r@>>@?H62=E9’D pEE@C?6J[ $96C:77[ s:DEC:4E %9C66[ E96 ':C8:?:2 pEE@C?6J v6?6C2=’D ~77:46[ 2?5 r9:=9@H:6 q2AE:DE r9FC49]k^Am
kAmkDEC@?8m!#~%tr%x}v *~&# {tvpr*k^DEC@?8m] $>JE9 r@F?EJ %#xps H:== 9@DE 2 >66E:?8 @? !C@E64E:?8 *@FC {6824J[ :?4=F5:?8 :?7@C>2E:@? @? ':C8:?:2 s665 p=6CE 2?5 p5G2?465 |65:42= s:C64E:G6D[ @? %9FCD52J[ |2J af[ a_af[ 2E ?@@? :? E96 r9:=9@H:6 %@H? !2C<] %96 6G6?E H:== 36 96=5 :? 4@?;F?4E:@? H:E9 ~=56C p>6C:42?’D s2J] %#xps :D 2 A2CE?6CD9:A @7 E96 $>JE9 r@F?EJ r@>>@?H62=E9’D pEE@C?6J[ $96C:77[ s:DEC:4E %9C66[ E96 ':C8:?:2 pEE@C?6J v6?6C2=’D ~77:46[ 2?5 r9:=9@H:6 q2AE:DE r9FC49]k^Am
kAmkDEC@?8ms~}’% up{{ u~# u#p&s U2>Aj &}{xrt}$ts r~}%#pr%~#$k^DEC@?8m] $>JE9 r@F?EJ %#xps H:== 9@DE 2 >66E:?8 @? ?@E 72==:?8 7@C 7C2F5 2?5 2G@:5:?8 F?=:46?D65 4@?EC24E@CD @? pF8] ac[ a_af[ 2E ?@@? 2E E96 r9:=9@H:6 q2AE:DE |:?:DECJ r6?E6C] p 7C66 >62= H:== 36 AC@G:565] %#xps :D 2 A2CE?6CD9:A @7 E96 $>JE9 r@F?EJ r@>>@?H62=E9’D pEE@C?6J[ $96C:77[ s:DEC:4E %9C66[ E96 ':C8:?:2 pEE@C?6J v6?6C2=’D ~77:46[ 2?5 r9:=9@H:6 q2AE:DE r9FC49]k^Am
kAmkDEC@?8mqx}v~k^DEC@?8m] %96 $>JE9 r@F?EJ |@@D6 {@586 4@?E:?F6D E@ @776C 3:?8@ 6G6CJ uC:52J ?:89E 2E eib_ A]>] H:E9 5@@CD @A6?:?8 2E dib_ A]>]k^Am
kAmkDEC@?8m|tt%x}v$k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mp{r~w~{xr$ p}~}*|~&$k^DEC@?8m] %96 |2C:@? 8C@FA @7 p=4@9@=:4D p?@?J>@FD H:== >66E 2E g A]>] |@?52JD 2?5 %9FCD52JD] &D6 E96 r@FCE $EC66E WC62CX 6?EC2?46 7@C #@J2= ~2< !C6D3JE6C:2? r9FC49[ `bh (] |2:? $E][ |2C:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== uC65 r] 2E afe\ag_\`hhd @C #FDD v] 2E afe\e`f\aeeb]k^Am
kAmkDEC@?8m}p#r~%xr$ p}~}*|~&$k^DEC@?8m] }2C4@E:4D p?@?J>@FD’ |2C:@? DFCG:G@CD 8C@FA H:== >66E 2E g A]>] $F?52JD] r@>6 :? E96 324< 5@@C 2E r@FCE $EC66E E@ #@J2= ~2< !C6D3JE6C:2? r9FC49[ `bh (] |2:? $E][ |2C:@?] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== |:<6 u] 2E afe\ece\gcea]k^Am
kAmkDEC@?8m$p{%'x{{t #tr~'t#*k^DEC@?8m] p $2=EG:==6 `a\$E6A #64@G6CJ >66E:?8 H:== 36 96=5 @? |@?52JD 2E f A]>] 2E |252> #FDD6== &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49’D 76==@HD9:A 92==[ a_f (] |2:? $E]k^Am
Send your community event announcements to Stephanie at sportern@smythnews.com.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!
SPorter
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today