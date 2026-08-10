Capitol Commentary What is an ombudsman? U.S. Rep. Morgan Griffith Aug 10, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save The end of our schools’ summer break means children return to school in Virginia’s Ninth District.kAmp ?6H D49@@= J62C C6AC6D6?ED ?6H @AA@CEF?:EJ 7@C DEF56?ED E@ 56G6=@A 7C:6?5D9:AD[ 4@??64E H:E9 76==@H 4=2DD>2E6D[ C64@F?E 72>:=J DF>>6C G242E:@?D 2?5 >@C6] u@C D@>6[ :E >62?D 492?8:?8 E@ 2 ?6H D49@@=]k^AmkAmr@??64E:@?D :? D49@@= 2C6 :>A@CE2?E 7@C 2 49:=5’D 56G6=@A>6?E] pD E96 D@? @7 2 D49@@=E62496C[ x =:<6 E@ DE:>F=2E6 4=2DDC@@> 4@?G6CD2E:@?D 3J G:D:E:?8 D49@@=D 2?5 E2=<:?8 H:E9 DEF56?ED]k^Am kAmu@C >J D49@@= G:D:ED E9:D J62C[ x H6?E E@ r@F?4:= w:89 $49@@= :? qF492?2? r@F?EJ[ r@C?6CDE@?6 r9C:DE:2? p4256>J :? 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