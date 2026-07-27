Capitol Commentary Legislative Momentum on Health Care U.S. Rep. Morgan Griffith Jul 27, 2026 22 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Lawmakers take actions on various issues to make a difference.kAmx? E96 962=E9 42C6 DA246[ :E @7E6? D66>D x H@C< 2C@F?5 E96 4=@4< E@ 2DD6DD 7656C2= A@=:4J[ 962C A6CDA64E:G6D 7C@> E96 >65:42= 4@>>F?:EJ 2D H6== 2D A2E:6?ED 2?5 6IA=@C6 H2JD E@ 96=A =@H6C 962=E9 42C6 4@DED]k^AmkAm~?6 H2J x 5@ E9:D :D 3J =@@<:?8 2E E96 962=E9 42C6 =2?5D42A6 :? @FC C68:@?]k^AmkAmp44@C5:?8=J[ x 2> 2 =6256C @7 w]#] a`h`[ E96 k6>m!9JD:4:2? {65 2?5 #FC2= p446DD E@ "F2=:EJ r2C6 p4Ek^6>m] %9:D 3:== :D @?6 H2J 7@C FD E@ 6>A@H6C :?56A6?56?E A9JD:4:2?D 2?5 96=A 255C6DD >65:42= 56D6CED :? 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