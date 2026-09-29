Seasons at Demeter Seasons at Demeter: Typical Day Dale Sargent Correspondent Sep 29, 2026 2 hrs ago 0 Submitted photo Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Dale Sargent Correspondent “That is NOT a river!”kAm|J 8C2?5D@?[ t>>6EE[ ;FDE 42F89E 9:D 7:CDE 8=:>AD6 @7 %96 }6H 2D H6 4C@DD E96 3C:586 2E }2CC@HD] w6’D :>AC6DD65] (6 2D< 9:> E@ DF886DE 2? 2=E6C?2E6 E6C>[ 3FE 96 ;FDE C6A62ED “%92E :D }~% 2 C:G6CP” *@FC 7:CDE 6IA6C:6?46 @7 E96 }6H H:== 5@ E92E E@ J@F] k^AmkAm{23@C s2J $2EFC52J :D @FC 7:CDE 7=@2E EC:A @? E96 }6H H:E9 E96 3@JD Wt>>6EE\gj |:=6D\dX] (6 8C23 3:D4F:ED 2E w2C566D :? !62C:D3FC8 2?5 D9@H FA 2E E96 =:G6CJ @? 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