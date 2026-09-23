$221+ million is the estimated cost of repairs and renovations needed at Smyth County’s schools over the next few years, according to a just completed facilities study.
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