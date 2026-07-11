ETSU leads national effort to elevate rural voices in healthcare Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save What healthcare services are essential in rural communities?kAmt2DE %6??6DD66 $E2E6 &?:G6CD:EJ’D r6?E6C 7@C #FC2= w62=E9 2?5 #6D62C49 :D 96=A:?8 E@ 2?DH6C E92E BF6DE:@? E9C@F89 2 ?2E:@?2= DEF5J 56D:8?65 E@ 6?DFC6 CFC2= C6D:56?ED 92G6 2 G@:46 :? D92A:?8 E96 7FEFC6 @7 962=E942C6 56=:G6CJ]k^AmkAm$FAA@CE65 3J 2 Sa__[___ 8C2?E 7C@> %96 r@>>@?H62=E9 uF?5[ C6D62C496CD 2C6 4@?5F4E:?8 7@4FD 8C@FAD 2?5 =:DE6?:?8 D6DD:@?D H:E9 CFC2= C6D:56?ED[ 962=E942C6 AC@G:56CD 2?5 4@>>F?:EJ =6256CD E@ 36EE6C F?56CDE2?5 H92E D6CG:46D 4@>>F?:E:6D 4@?D:56C 6DD6?E:2=[ 2?5 H9:49 >2J 36 67764E:G6=J 56=:G6C65 E9C@F89 @E96C >@56=D @7 42C6 DF49 2D E6=6962=E9 2?5 >@3:=6 4=:?:4D]k^Am kAm“%96 >:DD:@? @7 E96 r6?E6C 7@C #FC2= w62=E9 2?5 #6D62C49 :D E@ 6?8286 CFC2= 4@>>F?:E:6D E@ 25G2?46 962=E9 2?5 :>AC@G6 BF2=:EJ @7 =:76[ 2?5 E92E’D 6I24E=J H92E E9:D DEF5J D6ED @FE E@ 5@[” D2:5 sC] z2J=2 p=G:D[ 2 C6D62C49 2DD:DE2?E AC@76DD@C H:E9 E96 46?E6C 2?5 AC@;64E =625] “(6 2C6 ?@E 2:>:?8 E@ E6== CFC2= 4@>>F?:E:6D H92E E96J ?665] (6 2C6 2D<:?8]”k^Am People are also reading… Marion PD chief reports on first 6 months of Flock cameras in town National foundation pays off Reedy family's home mortgage Loss of School-Based Health Clinics a surprise to Smyth school officials, citizens Analysis: USMNT quiet doubters as Mauricio Pochettino's process pays off Alyssa's Angels: Working to make a difference in Chilhowie, beyond 'Heat distress' spurred investigation into City Dogs kennel by Roanoke police Marion neighborhood hosts Fourth decorating contest for country's 250th anniversary Warrior and Poet: Bland County veteran's poem part of state anthology Residents, leaders talk about the future of Marion's Carnegie High School Roanoke police investigating kennel, urge owners to remove dogs Chilhowie, industries address forever plastics A mother's love backs new eatery in Chilhowie David Rocco charting coaching course at Virginia Tech Manager at Roanoke kennel City Dogs charged with cruelty to animals Matthews helming JIDA kAm“t%$& :D 2 C68:@?2= :?DE:EFE:@? 32D65 :? pAA2=249:2[ 2?5 t%$&[ E96 r@==686 @7 !F3=:4 w62=E9[ 2?5 E96 46?E6C 962G:=J 7@4FD @? 4@>>F?:EJ\5C:G6? H@C<[” p=G:D 4@?E:?F65] “%2<:?8 E92E 2AAC@249 @? 2 ?2E:@?2= D42=6[ :? A2CE?6CD9:A H:E9 %96 r@>>@?H62=E9 uF?5[ :D D@>6E9:?8 H6’C6 :?4C65:3=J AC@F5 @7]”k^Am kAm%9:D AC@;64E 4@>6D 2E 2 E:>6 H96? CFC2= 4@>>F?:E:6D 2C6 724:?8 D:8?:7:42?E 492==6?86D E@ 962=E942C6 2446DD 7C@> A9JD:4:2? D9@CE286D[ 9@DA:E2= 4=@DFC6D 2?5 @E96C 32CC:6CD E@ 42C6]k^Am kAm“pD E96 r@>>@?H62=E9 uF?5 =2F?496D :ED ?6H AC@8C2> E@ DEC6?8E96? CFC2= 962=E9[ H6 C64@8?:K6 E92E >62?:?87F=[ DFDE2:?23=6 D@=FE:@?D >FDE 36 5C:G6? 3J E96 A6CDA64E:G6D @7 CFC2= 4@>>F?:E:6D E96>D6=G6D[” D2:5 r@C:??6 {6H:D[ E96 r@>>@?H62=E9 uF?5’D 2DD:DE2?E G:46 AC6D:56?E 7@C :>AC@G:?8 42C6 56=:G6CJ] “(6 2C6 6I4:E65 E@ A2CE?6C H:E9 t%$&’D r6?E6C 7@C #FC2= w62=E9 2?5 #6D62C49[ H9:49 3C:?8D 566A 6IA6CE:D6 :? 4@>>F?:EJ\5C:G6? CFC2= 962=E9 C6D62C49[ E@ 6?DFC6 @FC H@C< :D :?7@C>65 3J E96 G@:46D 2?5 6IA6C:6?46D @7 CFC2= C6D:56?ED 2?5 EC2?D=2E6D :?E@ A@=:4:6D 2?5 AC24E:46D E92E 6IA2?5 2446DD E@ 6DD6?E:2= 962=E942C6 D6CG:46D :? 6G6CJ 4@>>F?:EJ”k^Am kAmt%$&’D r6?E6C 7@C #FC2= w62=E9 2?5 #6D62C49[ H9:49 :D 9@FD65 :? E96 r@==686 @7 !F3=:4 w62=E9[ H2D D6=64E65 E@ =625 E9:D AC@;64E 3642FD6 @7 :ED C6AFE2E:@? 7@C 4@>>F?:EJ\6?82865 C6D62C49 2?5 CFC2= 962=E9 6IA6CE:D6]k^AmkAm“r@>>F?:EJ\6?82865 C6D62C49 :D 2E E96 4@C6 @7 2== E92E H6 5@[” D2:5 |:4926= |6:E[ E96 46?E6C’D 5:C64E@C] “%96 46?E6C C64@8?:K6D E92E DF446DD7F= CFC2= 962=E9 :?:E:2E:G6D C6DA64E 4@>>F?:EJ G2=F6D[ 2?5 H6 2AAC@249 @FC H@C< H:E9 9F>:=:EJ 2?5 2 86?F:?6 56D:C6 E@ =62C?] (6 H@C< 92C5 E@ =:7E FA E96 4@>>F?:E:6D H6 D6CG6 2?5 >2<6 DFC6 E92E E96:C G@:46D 2C6 962C5]”k^Am kAmu@C p=G:D[ @?6 @7 E96 >@DE :>A@CE2?E 2DA64ED @7 E96 AC@;64E :D 6?DFC:?8 A@=:4J>2<6CD 2?5 962=E942C6 =6256CD 962C 5:C64E=J 7C@> E96 A6@A=6 >@DE 27764E65 3J CFC2= 962=E942C6 492==6?86D]k^Am kAm“#6D:56?ED @7 CFC2= 2C62D 92G6 2 =:G65 F?56CDE2?5:?8 @7 H92E :E >62?D E@ 2446DD 962=E942C6 :? E96:C 4@>>F?:E:6D[” p=G:D D2:5] “|2?J <?@H H92E :E >62?D E@ 5C:G6 9@FCD 7@C 2? 2AA@:?E>6?E @C E@ H2E49 E96:C =@42= 9@DA:E2= 4=@D6] %92E <?@H=6586 :D?’E 2=H2JD C67=64E65 :? E96 BF2?E:E2E:G6 52E2 @7E6? FD65 E@ :?7@C> A@=:4J 564:D:@?D]k^Am kAm “(96? A@=:4J>2<6CD 962C 5:C64E=J 7C@> E96 A6@A=6 E96J D6CG6[ :E 42? =625 E@ 36EE6C[ >@C6 DFDE2:?23=6 D@=FE:@?D E92E C67=64E H92E 4@>>F?:E:6D 24EF2==J ?665[” D96 25565]k^Am kAmpD E96 7=28D9:A :?DE:EFE:@? @7 pAA2=249:2[ t%$& 92D =@?8 366? C64@8?:K65 2D 2 ?2E:@?2= =6256C :? CFC2= 962=E9 C6D62C49[ 65F42E:@? 2?5 D6CG:46] x?:E:2E:G6D DF49 2D E9:D 2C6 2E E96 4@C6 @7 E96 F?:G6CD:EJ’D >:DD:@? E@ :>AC@G6 E96 962=E9 2?5 H6==\36:?8 @7 A6@A=6 :? E9:D C68:@? 2?5 36J@?5] k^Am kAm“%96 F=E:>2E6 8@2= :D E@ 8:G6 CFC2= 4@>>F?:E:6D 2 D62E 2E E96 E23=6 :? 567:?:?8 H92E 6DD6?E:2= 962=E9 42C6 =@@<D =:<6 7@C E96>[” p=G:D D2:5] “%96C6 >2J 36 2DDF>AE:@?D 23@FE H92E E92E =@@<D =:<6[ 3FE H6 E9:?< E96 C62=:EJ :D >@C6 ?F2?465 2?5 >2J G2CJ 7C@> @?6 CFC2= 4@>>F?:EJ E@ E96 ?6IE]”k^Am kAm%@ =62C? >@C6 23@FE E96 r6?E6C 7@C #FC2= w62=E9 2?5 #6D62C49[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^6EDF]65F^4A9^CFC2=\962=E9\C6D62C49Qm6EDF]65F^4A9^CFC2=\962=E9\C6D62C49k^2m] %@ =62C? >@C6 23@FE %96 r@>>@?H62=E9 uF?5[ G:D:E k2 9C67lQ9EEAi^^4@>>@?H62=E97F?5]@C8Qm4@>>@?H62=E97F?5]@C8k^2m]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Marion PD chief reports on first 6 months of Flock cameras in town Four license plate reader cameras have been operating in Marion since January. Marion’s police chief credits them with helping arrest multiple… National foundation pays off Reedy family's home mortgage The photos surrounding one of fallen Smyth County Sheriff's Deputy Hunter Reedy show men and women from all around the country -- Minnesota, C… Loss of School-Based Health Clinics a surprise to Smyth school officials, citizens Monica Johnson wants transparency about a decision impacting health care in Smyth County schools. The school system’s leaders would also have … Analysis: USMNT quiet doubters as Mauricio Pochettino's process pays off The Australians were miffed that some pundits, including a few former U.S. players, gave them zero chance to stay on the field in a Group D ma… Alyssa's Angels: Working to make a difference in Chilhowie, beyond Alyssa Stoots is only 10 years old, but the youngster isn’t waiting to make a difference in her community.