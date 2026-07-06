About 30 residents and community leaders talked about the future of the former Carnegie High School in Marion Tuesday evening. They came to a few conclusions.
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