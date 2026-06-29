While officials emphasized that no data center has an application to locate in Smyth County, more than two dozen citizens stressed that they want to keep it that way. The vast majority told county leaders that they want data centers kept out of the county.
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