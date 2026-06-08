Smyth County has not received a single application from a data center wanting to locate in the community.
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