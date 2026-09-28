Pioneers hold off Tornado for third win Jim Talbert Sep 28, 2026 5 hrs ago 0 Ethan Cordle of Richlands battles Gary Gragg of Lebanon for the football. Jim Talbert Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Jim Talbert Richlands Va. – Lebanon’s Blair Clark intercepted a pass in the end zone to halt a Richlands drive and preserve a 26-19 Pioneer win over Richlands.kAmr=2C< C6EFC?65 E96 32== E@ E96 7@CEJ\@?6 2?5 E96 !:@?66CD FD65 E96 CF??:?8 @7 {2J?6 y6DD66 E@ 62E E96 4=@4< 2?5 AC6D6CG6 E96:C E9C66\82>6 H:??:?8 DEC62<] “%92E H2D @? >6] x 42==65 2 A=2J H6 925?’E AC24E:465[ 3FE :E H2D E96C6 2?5 H6 ;FDE F?56C E9C6H :E] %92E :D @? >6[ x H@F=5 C62==J =:<6 E@ 92G6 E92E 42== 324<[’ #:49=2?5D r@249 qF332 t5H2C5D D2:5]k^AmkAm%96 q=F6 %@C?25@ 5676?D6 H:E9 D:I 7C6D9>6? 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