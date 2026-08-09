Community events for week of Aug. 12 Jim Talbert Aug 9, 2026 18 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Pickling workshopkAmU?3DAj%96 %2K6H6== r@F?EJ tIE6?D:@? ~77:46 :D @776C:?8 2 AC@8C2> 4@G6C:?8 E96 32D:4D @7 A:4<=:?8 2?5 76C>6?E2E:@? pF8] ac] %2<6 9@>6 2 A:?E ;2C @7 <@D96C 5:== A:4<=6D 2?5 2 BF2CE ;2C @7 J@FC G6CJ @H? 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