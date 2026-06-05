Capitol Commentary Our communities have unique needs and special interests U.S. Rep. Morgan Griffith Jun 5, 2026 2 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Rural community representation is important for Virginia and the United States.kAm~FC 4@>>F?:E:6D 92G6 F?:BF6 ?665D 2?5 DA64:2= :?E6C6DED] %9:D 2AA=:6D :? 28C:4F=EFC6[ 962=E9 42C6 2?5 >2?J @E96C 7:6=5D]k^AmkAm':C8:?:2’D }:?E9 s:DEC:4E :D @G6CH96=>:?8=J CFC2=]k^AmkAm%9:D 4@?EC2DED H:E9 @E96C FC32? 2?5 DF3FC32? A2CED @7 E96 r@>>@?H62=E9[ =:<6 }@CE96C? ':C8:?:2]k^AmkAmx FDF2==J 962C A6@A=6 6IAC6DD E96:C 4@?46C?D E92E A@=:E:4:2?D :? #:49>@?5 2?5 s]r] AC@>@E6 E96 :?E6C6DED @7 }@CE96C? ':C8:?:2 2E E96 6IA6?D6 @7 E96 C6DE @7 E96 DE2E6[ AC:>2C:=J @FC CFC2= 4@>>F?:E:6D]k^Am People are also reading… Smyth County seeks public input on future use of Carnegie School Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program Smyth jury decides animal cruelty case Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Stitch & Style: Marion Senior High group develops student-based enterprise Smyth's Octagon House enters new chapter with donation of original materials Smyth explores billing real estate taxes twice a year Update: Police ID victims, driver in deadly I-95 bus crash Norfolk Southern grants gold designation to Pathway Park Suspect in Virginia deputy's shooting death arrested in North Carolina Virginians are 'buying the living daylights' out of AR-15s and other soon-to-be illegal guns Luke Braham, West Virginia’s top-rated 2027 player, commits to Virginia Tech Seven dead in seven crashes on Virginia roads over 2026 Memorial Day holiday Carroll County sheriff's deputy shot and killed; manhunt for suspect underway Record $75 million gift to benefit Virginia Tech athletics, Honors College kAm%96D6 4@?46C?D D:>>6C65 5FC:?8 E96 C646?E s6>@4C2E:4 !2CEJ’D C65:DEC:4E:?8 AFD9 :? ':C8:?:2] #:49>@?5 s6>@4C2ED D@F89E E@ C65F46 #6AF3=:42? C6AC6D6?E2E:@? :? E96 &]$] w@FD6 7C@> d D62ED E@ ` D62E]k^AmkAm%@ 5@ D@[ E96 AC@A@D65 5:DEC:4ED H@F=5 7@C46 >2?J CFC2= 4@>>F?:E:6D :?E@ 5:DEC:4ED 5@>:?2E65 3J u2:C72I r@F?EJ]k^AmkAm}@CE96C? ':C8:?:2’D A@=:E:42= A@H6C H@F=5 8C@H 6G6? >@C6Pk^AmkAmu:89ED @G6C C6AC6D6?E2E:@? 6IE6?5 24C@DD E96 !@E@>24 #:G6C H96C6 s6>@4C2ED H2?E E@ >2<6 s]r] E96 d`kDFAmDEk^DFAm DE2E6]k^Am kAmx? a_a`[ x G@E65 282:?DE s6>@4C2ED’ w]#] ` H9:49 6?5@CD65 s]r] DE2E69@@5]k^Am kAmx 2=D@ G@E65 282:?DE s6>@4C2ED’ w]#] d`[ E96 k6>m(2D9:?8E@?[ s]r] p5>:DD:@? p4Ek^6>m[ H9:49 8C2?E65 s]r] DE2E69@@5 F?56C E96 ?2>6 “(2D9:?8E@?[ s@F8=2DD r@>>@?H62=E9]”k^AmkAmx H:== 4@?E:?F6 E@ @AA@D6 A2CE:D2? 677@CED E92E 4C62E6 EH@ ?6H D62ED :? E96 &]$] $6?2E6 7@C E96 s6>@4C2E:4 !2CEJ]k^AmkAmw@H6G6C[ @?6 AC@A@D2= :? r@?8C6DD H@F=5 :>A24E s]r] C6AC6D6?E2E:@? 2?5 :ED :?7=F6?46 @? E96 r@>>@?H62=E9]k^Am kAm%96 k6>m|2<6 sr $BF2C6 p82:? p4Ek^6>m D6ED :? >@E:@? E96 AC@46DD 7@C pC=:?8E@? r@F?EJ 2?5 E96 r:EJ @7 p=6I2?5C:2 E@ C6EC@4656 E@ (2D9:?8E@?[ s]r]k^Am kAm$@>6 2C8F6 E92E E9:D >@G6 :D E96 4@?DE:EFE:@?2= C6EFC? @7 EH@ ;FC:D5:4E:@?D 324< E@ :D :ED C:89E7F= A=246]k^AmkAmx? `fh_[ r@?8C6DD A2DD65 E96 k6>m#6D:56?46 p4Ek^6>m]k^AmkAm%9:D 6DE23=:D965 2 s:DEC:4E @7 r@=F>3:2 E@ D6CG6 2D E96 42A:E2= D62E @7 E96 ?2E:@?2= 8@G6C?>6?E DE2CE:?8 :? `g__]k^Am kAm%9:D 24E 925 E@ 4@>A=J H:E9 pCE:4=6 `[ $64E:@? g[ r=2FD6 `f @7 E96 &]$] r@?DE:EFE:@?[ H9:49 :? A2CE DE:AF=2E6D E92E r@?8C6DD 92D E96 A@H6C E@ik^Am kAm“6I6C4:D6 6I4=FD:G6 {68:D=2E:@?…@G6C DF49 s:DEC:4E W?@E 6I4665:?8 E6? |:=6D $BF2C6X 2D >2J…364@>6 E96 $62E @7 E96 v@G6C?>6?E @7 E96 &?:E65 $E2E6D[ 2?5 E@ 6I6C4:D6 =:<6 pFE9@C:EJ @G6C 2== !=246D AFC492D65 3J E96 r@?D6?E @7 E96 {68:D=2EFC6 @7 E96 $E2E6…”k^Am kAmx? @C56C E@ 6DE23=:D9 E9:D 42A:E2= :? s]r][ ':C8:?:2 2?5 |2CJ=2?5 6249 4@?D6?E65 E@ 4656 =2?5]k^Am kAm%96 `fgh ':C8:?:2 v6?6C2= pDD6>3=J[ H9:49 4@>A@D65 @7 >6>36CD =:<6 !2EC:4< w6?CJ[ D:8?65 2? 24E E92E 46565 2C62 D@FE9 @7 E96 !@E@>24 #:G6C]k^AmkAmpD !C6D:56?E (2D9:?8E@? @FE=:?65 :? 9:D AC@4=2>2E:@? 567:?:?8 E96 3@F?52C:6D @7 E96 s:DEC:4E @7 r@=F>3:2[ E96 `_\DBF2C6 >:=6 3@F?52CJ H@F=5 36 E96 A6C>2?6?E D62E 7@C E96 &]$] 8@G6C?>6?E]k^AmkAm%96D6 3@F?52CJ =:?6D C6>2:?65 :? A=246 7@C >2?J J62CD F?E:= E96 `gc_D[ H96? D=2G6CJ H2D 2>@?8 E96 >2EE6CD 4@>A=:42E:?8 r@?8C6DD]k^Am kAm%92E 564256[ r@?8C6DD G@E65 E@ 232?5@? E96 `_\DBF2C6 >:=6 2CC2?86>6?E 2?5 8:G6 E96 2C62 D@FE9 @7 E96 !@E@>24 E@ ':C8:?:2]k^AmkAm(9:=6 ':C8:?:2 2446AE65 E96 C6EC@46DD:@?[ x 36=:6G6 =682= :DDF6D @? E9:D >2EE6C >2J C6>2:?]k^AmkAm#6G:G2= @7 E96 s]r] DBF2C6 4@?46AE 5632E6 E@52J 4C62E6D 4@?7=:4ED H:E9:? s6>@4C2E:4 4:C4=6D] }2E:@?2= s6>@4C2ED 4@?E:?F6 E@ 25G@42E6 7@C s]r] DE2E69@@5]k^Am kAmx 36=:6G6 C6?6H2= @7 E96 s]r] DBF2C6 3@=DE6CD E9@D6 H9@ H2?E s]r] DE2E69@@5]k^Am kAmx E9:?< E92E :D HC@?8 2?5 4@?DE:EFE:@?2==J BF6DE:@?23=6 3642FD6 E96 s:DEC:4E @7 r@=F>3:2 H2D D6E FA E@ 36 2 7656C2= 5:DEC:4E[ ?@E 2 DE2E6[ 3J E96 7C2>6CD @7 E96 r@?DE:EFE:@?Pk^Am kAm%96J DA64:7:42==J H2?E65 2 D62E @7 8@G6C?>6?E H9:49 @H65 2==68:2?46 E@ ?@ DE2E6]k^AmkAm%9FD[ x E9:?< E96 AC@A6C D@=FE:@? :D E@ C6EC@4656 E96 C6DE @7 E96 s]r] DBF2C6 E@ |2CJ=2?5[ C6D6CG:?8 2 D>2== 7656C2= s:DEC:4E @7 r@=F>3:2 H96C6 E96 D>2== ?F>36C @7 G@E6CD H@F=5 36 2==@H65 E@ G@E6 :? |2CJ=2?5]k^Am kAmx 92G6 2 3:== E92E H:== 8:G6 C6AC6D6?E2E:@? E@ s]r] C6D:56?ED H:E9@FE 244@>>@52E:?8 s6>@4C2ED’ A2CE:D2? 56>2?5D E@ 4C62E6 2 d`kDFAmDEk^DFAm DE2E6]k^AmkAm|J k6>m(2D9:?8E@?[ s]r] #6D:56?ED '@E:?8 p4Ek^6>m C6EC@4656D s]r] AC@A6C E@ |2CJ=2?5] tG6CJ s]r] C6D:56?E H@F=5 364@>6 2 |2CJ=2?5 C6D:56?E 2?5 92G6 |2CJ=2?5 C6AC6D6?E2E:@?]k^Am kAmp44@C5:?8=J[ E96D6 C6D:56?ED H@F=5 2446DD G@E:?8 >6>36CD :? 3@E9 E96 &]$] $6?2E6 2?5 &]$] w@FD6]k^AmkAm|62?H9:=6[ 2 ?6H[ 4@?56?D65 s]r] H@F=5 4@?D:DE @7 7656C2= AC@A6CE:6D DF49 2D E96 (9:E6 w@FD6[ &]$] r2A:E@= 2?5 &]$] $FAC6>6 r@FCE]k^Am kAm|J 3:== H@F=5 F?=@4< 7@C |2CJ=2?5 2 G6CJ D:>:=2C AC@46DD E92E r@?8C6DD 2?5 ':C8:?:2 6I6C4:D65 :? E96 `gc_D]k^AmkAmpD 2 C6DF=E[ E96 s]r] DBF2C6 H@F=5 36 67764E:G6=J 3FC:65 :? 9:DE@CJ]k^AmkAm%9:D >2J EFC? E96 A286 @? s]r] C6AC6D6?E2E:@?[ 3FE :E H:== ?@E 492?86 >J C6D@=G6 E@ 72:C=J C6AC6D6?E 2?5 AC@E64E E96 :?E6C6DED @7 CFC2= 4@>>F?:E:6D :? ':C8:?:2]k^Am kAmx7 J@F 92G6 BF6DE:@?D[ 4@?46C?D[ @C 4@>>6?ED[ 766= 7C66 E@ 4@?E24E >J @77:46] *@F 42? 42== >J p3:?85@? @77:46 2E afe\dad\`c_d @C >J r9C:DE:2?D3FC8 @77:46 2E dc_\bg`\def`] %@ C6249 >J @77:46 G:2 6>2:=[ A=62D6 G:D:E >J H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^FC=5676?D6]4@>^Gb^009EEADi^>@C82?8C:77:E9]9@FD6]8@G^00jPP{G*K:4xP9@"Hc~BG4#e)"Du@"~66f2s9vp>:*;u|3};"4%?yEas4c0s$I82b2!fp~xI$>p9$*A_f|h\3hC:04aHD>pd<_?|Hs(<'SQm9EEADi^^>@C82?8C:77:E9]9@FD6]8@G^k^2m] p=D@ @? >J H63D:E6 :D E96 =2E6DE >2E6C:2= 7C@> >J @77:46[ :?4=F5:?8 :?7@C>2E:@? @? G@E6D C646?E=J E2<6? @? E96 7=@@C @7 E96 w@FD6 @7 #6AC6D6?E2E:G6D] k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Smyth County seeks public input on future use of Carnegie School The future of the historic Carnegie High School is up for community consideration. Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program For five days this July, 20 Smyth County students will get an opportunity to realize their potential, learn about the criminal justice system … Smyth jury decides animal cruelty case Everyone in the courtroom agreed that the death of Delilah, an outdoor black cat, was a tragedy. The disagreement centered on whether the mann… Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Friday will mark seven months since a vehicle crash changed Gary Heninger’s life. The longtime mayor of Chilhowie says his recovery is still d… Stitch & Style: Marion Senior High group develops student-based enterprise Skeins of chunky yarn fill the multiple cubicles lining a portion of the classroom wall. Everyone, teacher and students alike, believe the yar…