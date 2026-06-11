Last week, a report was released to the Governor and state legislators that said 13 Virginia rural hospitals are either at “immediate risk of closure” or “at risk of closure."
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