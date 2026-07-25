Large Animal Veterinary Grants support livestock care in Virginia Jul 25, 2026 18 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Grant funding applications are now open for large animal veterinarians looking for financial support to serve livestock owners in the Commonwealth.kAm%96 ':C8:?:2 s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6 2?5 r@?DF>6C $6CG:46D W'spr$X @A6?65 E96 'spr$ {2C86 p?:>2= '6E6C:?2CJ vC2?E !C@8C2> 2AA=:42E:@? A6C:@5 @? yF=J `d 7@C 2AA=:42E:@?D 7C@> =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2?D H9@ AC@G:56 G6E6C:?2CJ D6CG:46D 7@C =:G6DE@4<[ A@F=ECJ[ @C 6BF:?6D] %9:D :D E96 D64@?5 J62C @7 E96 AC@8C2>]k^AmkAm'spr$ H:== AC@G:56 7@FC C64:A:6?ED H:E9 FA E@ S``_[___[ 5:D3FCD65 @G6C E9C66 J62CD E@ DFAA@CE =2C86 2?:>2= G6E6C:?2CJ D6CG:46D 24C@DD E96 r@>>@?H62=E9] %96 ':C8:?:2 %@3244@ #68:@? #6G:E2=:K2E:@? r@>>:DD:@? W%##rX :D H@C<:?8 2=@?8D:56 'spr$ E@ 7FCE96C 6IE6?5 =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2? :?46?E:G6D :? $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2] &A E@ E9C66 2AA=:42?ED 7C@> E96 A@@= H:== 36 2H2C565 %@3244@ r@>>:DD:@? 8C2?ED FA E@ S`d_[___ @G6C 7:G6 J62CD E@ AC24E:46 :? %##r D6CG:46 2C62D] %96 5625=:?6 7@C 2AA=:42E:@?D E@ 36 4@?D:56C65 7@C 2== 8C2?ED :D $6AE] `]k^Am People are also reading… Smyth Strong Award: Honoring Greer for giving others' hope Smyth hospital CEO says SCCH is not at risk of closure Family, Smyth Animal Rescue unite to keep Olivia's light shining Smyth asks court to OK 1% sales tax referendum for schools Smyth County continues to explore data center regs For 25 years LASO offers skills, life lessons Smyth sheriff reports first numbers from photo-enforced I-81 work zone DIARY OF A WORD NERD: Limiting the spread of political violence Marion massage therapy practice adds acupuncturist, new therapies Prostitution ring at Roanoke bridal shop: First conviction gets man for racketeering Marion PD chief reports on first 6 months of Flock cameras in town Virginia Tech shrinks presidential search committee, citing competition for candidates Craig County man gets 50 years in prison for death of his infant son Alyssa's Angels: Working to make a difference in Chilhowie, beyond Waynesboro teacher's aide accused of putting hand sanitizer in student's mouth kAm“(6’C6 AC@F5 @7 E96 A@D:E:G6 :>A24E E96 'spr$ {2C86 p?:>2= '6E6C:?2CJ vC2?E !C@8C2> :D 2=C625J 92G:?8 :? E96 r@>>@?H62=E9’D CFC2= 4@>>F?:E:6D[” D2:5 sC] r92C=:6 qC@255FD[ $E2E6 '6E6C:?2C:2?] “(6 D2H :? E96 7:CDE J62C @7 E96 AC@8C2> :? a_ad 9@H >2?J 56D6CG:?8 42?5:52E6D H6 92G6 H9@ 2C6 4@>>:EE65 E@ AC24E:4:?8 =2C86 2?:>2= G6E6C:?2CJ 42C6 :? E96 r@>>@?H62=E9[ 2?5 H6’C6 A=62D65 E96 v6?6C2= pDD6>3=J 92D 2AAC@G65 E96D6 7F?5D 7@C 2 D64@?5 J62C]”k^AmkAm%96C6 :D 2 ?2E:@?2= D9@CE286 @7 =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2?D[ H9@ 7246 7:?2?4:2= DFDE2:?23:=:EJ 492==6?86D =:<6 65F42E:@? 2?5 AC24E:46 DE2CE\FA 4@DED[ DE277 C6E6?E:@?[ 6BF:A>6?E 2?5 >65:42E:@?[ 2?5 EC2G6= 4@DED 24C@DD CFC2= 2C62D] x? a_ad[ 7@FC =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2?D :? {FC2J[ v2=2I[ #@4<3C:586 q2E9D[ 2?5 $F77@=< C646:G65 7F?5D 7C@> 'spr$] %9C66 G6E6C:?2C:2?D :? $4@EE r@F?EJ[ v2=2I[ 2?5 vC6E?2[ H6C6 2H2C565 7F?5D 7C@> %##r]k^Am kAm“':C8:?:2 :D 2? 2>2K:?8 A=246 E@ =:G6 2?5 AC24E:46] x 766= G6CJ DFAA@CE65 :? >J DE2E6 2?5 E9:D 8C2?E >@?6J :D 23D@=FE6=J 36:?8 FD65 E@ DEC6?8E96? AC24E:46D 2?5 2==@H 8C@HE9 2?5 DFDE2:?23:=:EJ :? >J AC24E:46[” D2:5 a_ad 'spr$ 8C2?E C64:A:6?E sC] $96CC: v2C5 @7 $F77@=<] “%96 8C2?E >@?6J :D ?@E 6?@F89 E@ DFDE2:? D@>6@?6 :? =2C86 2?:>2= AC24E:46[ 3FE E9:D 7F?5:?8 :D 2==@H:?8 >6 E@ E2<6 DE6AD E@H2C5D DFDE2:?23:=:EJ] %9:D 7F?5:?8 :D 36:?8 FE:=:K65 E@ >2<6 492?86D E@ :?4C62D6 >J 7@@EAC:?E :? E96 r@>>@?H62=E9 2?5 E@ =2J E96 7@F?52E:@? 7@C 2? :?4C62D6 :? D6CG:46D E@ E96 2?:>2=D 2?5 A6@A=6 :? >J C68:@?]”k^AmkAm%96 {2C86 p?:>2= '6E6C:?2CJ vC2?E H2D 6DE23=:D965 3J E96 v6?6C2= pDD6>3=J :? a_ad :? C6DA@?D6 E@ 2 >F=E:\J62C 677@CE 7C@> DE2<69@=56CD =:<6 'spr$[ %##r[ E96 ':C8:?:2 q@2C5 @7 '6E6C:?2CJ |65:4:?6[ E96 ':C8:?:2 '6E6C:?2CJ |65:42= pDD@4:2E:@?[ ':C8:?:2 %649[ 2?5 ':C8:?:2 u2C> qFC62F u656C2E:@?[ E@ 2DD6DD A@E6?E:2= D@=FE:@?D E@ DE23:=:K6 E96 ?F>36C @7 =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2?D :? E96 r@>>@?H62=E9] (:E9 28C:4F=EFC6 36:?8 ':C8:?:2’D =2C86DE AC:G2E6 :?5FDECJ[ E96 2G2:=23:=:EJ @7 =2C86 2?:>2= G6E6C:?2C:2?D :? 28C:4F=EFC2= 2?5 CFC2= C68:@?D :D 4C:E:42= E@ E96 64@?@>J[ 72C> @A6C2E:@?D[ 7@@5 D276EJ[ 2?5 2?:>2= 962=E9]k^Am kAm“x 2> E9C:==65 E@ D66 E9:D :??@G2E:G6 2?5 67764E:G6 AC@8C2> 4@?E:?F6 7@C 2?@E96C J62C 2?5 xV5 =:<6 E@ E92?< sC] qC@255FD 2?5 @FC A2CE?6CD 2E 'spr$ 7@C 96=A:?8 E@ >2<6 :E DF49 2 DF446DD[” D2:5 %##r 492:C>2?[ s6=682E6 (:== |@C67:6=5] “~FC 72C>6CD 92G6 366? 4=62C 23@FE E96 ?665 7@C :?4C62D65 2446DD E@ =2C86 2?:>2= G6E6C:?2CJ D6CG:46D 2?5 H6 2C6 AC@F5 E92E @FC AC@8C2> :D 5:C64E=J 255C6DD:?8 E96:C 4@?46C?D :? $@FE96C? 2?5 $@FE9H6DE ':C8:?:2[ H9:=6 2=D@ 4@@C5:?2E:?8 H:E9 E9:D DE2E6H:56 677@CE E@ >2I:>:K6 E96 @G6C2== :>A24E @7 3@E9 677@CED]”k^Am kAm%96 8C2?ED 42? 36 FD65 7@C 2 H:56 C2?86 @7 AC24E:46 ?665D[ :?4=F5:?8 3FE ?@E =:>:E65 E@ 6BF:A>6?E AFC492D6[ DE277 D2=2CJ[ DEF56?E =@2? C6A2J>6?E[ 2?5 D6CG:46 2C62 EC2G6= 6IA6?D6D] pAA=:42E:@? C6BF:C6>6?ED 2?5 @E96C 56E2:=D 42? 36 7@F?5 @? E96 'spr$ H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]G524D]G:C8:?:2]8@G^2?:>2=D\=2C86\2?:>2=\G6E6C:?2CJ\8C2?E]D9E>=Qm9EEADi^^HHH]G524D]G:C8:?:2]8@G^2?:>2=D\=2C86\2?:>2=\G6E6C:?2CJ\8C2?E]D9E>=k^2m]k^Am kAmvC2?E C64:A:6?ED H:== 36 49@D6? 3J 2 A2?6= @7 :?5FDECJ C6AC6D6?E2E:G6D FD:?8 2 DE2?52C5:K65 D4@C:?8 CF3C:4] %96 ;F58:?8 A2?6= H:== :?4=F56 E96 $E2E6 '6E6C:?2C:2? 2D H6== 2D C6AC6D6?E2E:G6D 7C@> %##r[ E96 ':C8:?:2 q@2C5 @7 '6E6C:?2CJ |65:4:?6[ ':C8:?:2 u2C> qFC62F[ ':C8:?:2 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@?[ ':C8:?:2 p4256>J @7 u@@5 p?:>2= !C24E:E:@?6CD[ 2?5 ':C8:?:2 '6E6C:?2CJ |65:42= pDD@4:2E:@?]k^AmkAmq@E9 8C2?E AC@8C2>D 2C6 2DD:DE65 3J E96 ':C8:?:2 {2C86 p?:>2= '6E6C:?2CJ (@C<7@C46 r@@C5:?2E@C[ 2 ?6H A@D:E:@? 2E E96 ':C8:?:2\|2CJ=2?5 r@==686 @7 '6E6C:?2CJ |65:4:?6 2E ':C8:?:2 %649 E92E :D 36:?8 ;@:?E=J 7F?565 3J ':C8:?:2 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? 2?5 %##r] $6CG:?8 :? E9:D ?6H C@=6 :D sC] %9249 (:?D=@H[ H9@ H:== H@C< 24C@DD E96 DE2E6 E@ 8C@H 2?5 DFDE2:? E96 4@>>F?:EJ @7 G6E6C:?2C:2?D :? =2C86 2?:>2= AC24E:46]k^Am kAm%96 5625=:?6 7@C 8C2?E 2AA=:42E:@?D :D $6AE] `] r@>A=6E6 56E2:=D[ 4@?E24E :?7@C>2E:@?[ 2?5 E96 2AA=:42E:@? 7@C> 42? 36 7@F?5 @? E96 'spr$ H63D:E6 2E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]G524D]G:C8:?:2]8@G^2?:>2=D\=2C86\2?:>2=\G6E6C:?2CJ\8C2?E]D9E>=Qm9EEADi^^HHH]G524D]G:C8:?:2]8@G^2?:>2=D\=2C86\2?:>2=\G6E6C:?2CJ\8C2?E]D9E>=k^2m]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Smyth Strong Award: Honoring Greer for giving others' hope When Teresa Mabe started her recovery journey and along the way, times came when she didn’t know if she had the strength to continue. However,… Smyth hospital CEO says SCCH is not at risk of closure Last week, Smyth County Community Hospital CEO Dale Clark said the Marion hospital is not at risk of closing. Family, Smyth Animal Rescue unite to keep Olivia's light shining Matthew Alley didn’t get to treasure a senior prom photo of his daughter Olivia or experience her high school graduation this spring. The 16-y… Smyth asks court to OK 1% sales tax referendum for schools Smyth County has taken the first steps to give voters the opportunity to decide whether to levy a 1% sales tax to be used only for school cons… Smyth County continues to explore data center regs For the moment, there is no mechanism by which a data center can locate in Smyth County.