New SWVA option to submit crafts to State Fair of Virginia Jul 25, 2026 Jul 25, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Caroline County Public Schools art teacher Katie Boltz has been encouraging her high school students to enter State Fair of Virginia contests for over 16 years. kAmw6C DEF56?ED’ 4C62E:@?D @7E6? E2<6 46?E6C DE286 5FC:?8 E96 D49@@=’D 2??F2= 7:6=5 EC:A E@ E96 72:C[ 2?5 E96J DA2? “;FDE 23@FE 2?J >65:2”—7C@> A2A:6C\>â49é[ 46C2>:4D 2?5 7:?6 2CED 42E68@C:6D E@ 3@@<>2<:?8[ DE2:?65 8=2DD 2?5 6>3C@:56CJ] k^AmkAm“x =@G6 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 86E >J DEF56?ED’ 2CEH@C< @FE :? E96 AF3=:4[” q@=EK D2:5] “xE 96=AD E96> 3F:=5 2== <:?5D @7 4@?7:56?46 :? E96:C 23:=:E:6D[ 2?5 :E DA2C<D E96> E@ H@C< 2 =:EE=6 3:E 92C56C 2?5 >2<6 :E E@ E96 ?6IE =6G6=]”k^Am kAm$96’D AC@F5=J H2E4965 96C DEF56?ED 4=2:> 4@F?E=6DD 3=F6 C:33@?D[ AFCDF6 42C66CD :? 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