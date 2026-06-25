Happy Birthday wishes to: T.J. Colon on June 27, Cooper Dunkley on June 27, Abigail Miller on June 27, Courtney Quesenberry on June 30, Shenandoah Childers on June 30, Cindy Nester on June 30, Beth Mabe on June 30, Cameron Bear on June 30, Christina Busick on June 30, Sally Tibbs on July 1, Frances Harris on July 1.
kAmw2AAJ p??:G6CD2CJ H:D96D E@i u@J 2?5 |@?:42 !2EE@? @? yF?6 af[ p==6? 2?5 %96C6D2 s:I @? yF?6 ag[ |2C< 2?5 |:EK: w2J?6D @? yF?6 ag[ z6??6E9 2?5 !2EDJ {:EEC62= @? yF?6 ag[ p?5J 2?5 p=:D2 p<6CD @? yF?6 ah[ qFE49 2?5 !2EEJ qC6H6C @? yF?6 ah[ qC:2? 2?5 $92??@? '2F89E @? yF?6 ah[ p?5C6H 2?5 t=:K236E9 q62G6C @? yF?6 ah[ y:> 2?5 %C:D9 rC@4<6EE @? yF?6 b_[ v62CJ 2?5 s:2??6 y@?2D @? yF?6 b_[ r=2JE@? 2?5 uC2? w@C? @? yF?6 b_[ |2EE96H 2?5 $2C2 |:==6C @? yF=J a[ qC25=6J 2?5 pD9=6J (:==:2>D @? yF=J a]k^Am
People are also reading…
- Seeking gold: Marion teen to compete in world fly fishing championship
- Chilhowie Town Council honors record setting athlete
- Smyth County supervisors OK 10¢ real estate tax increase
- Wellness fair to return to Hungry Mother State Park in Marion
- Saltville takes step toward transforming Hartwood property into gateway
- Smyth Animal Rescue's Pet of the Week is fun loving and ready for his next adventure
- Smyth County deputy saves man's life
- Smyth County School Board honors Chilhowie businessman
- Update: General Assembly approves budget deal
- Marion Senior High grad claims top state art award
- Virginia budget leaders reach 'agreement in principle' for deal
- Privacy laws prevent Smyth school board from commenting on parent allegations
- Broady to present program to help instill Martin Luther King's clarity, courage
- Communities rally to support officer injured in the line of duty
- Offensive line battles highlight Virginia Tech's summer
kAms66A6DE DJ>A2E9J :D D6?E E@ E96 72>:=J @7 $@??J pJ6CD[ E96 72>:=J @7 t5?2 rC6886C[ E96 72>:=J @7 s2C=6?6 $>:E9 2?5 E96 72>:=J @7 #2J>@?5 |23CJ]k^Am
kAmrC@4<6EE r92A6= &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49 :? rC:AA=6 rC66< H:== 92G6 '242E:@? q:3=6 $49@@= @? yF?6 agE9\b_E9[ 2E eib_\gib_ A]>] %96 E96>6 :D !D2=>D ab[ 2?5 5:??6C H:== 2=D@ 36 D6CG65] tG6CJ@?6 :D H6=4@>6]k^Am
kAmq628=6 #:586 w6C3 u2C> 2?5 t5F42E:@? r6?E6C H:== 92G6 2 {2G6?56C p4256>J @? yF?6 afE9\agE9[ 2E `hbc |2E?6J u=2ED #@25] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? J@F >2J 42== afe\ea_\cd``]k^Am
kAm':C8:?:2 s6?E2= pDD@4:2E:@? u@F?52E:@? H:== 92G6 E96:C p??F2= uC66 s6?E2= r=:?:4 2E E96 (JE96G:==6 |66E:?8 r6?E6C @? yF?6 aeE9 2?5 afE9[ 2E f 2]>] E@ cib_ A]>] %9:D H:== :?4=F56 7C66 56?E2= 6I2>D[ 4=62?:?8D[ 6IEC24E:@?D[ 7:==:?8D[ 56?EFC6 D4C66?:?8[ )\C2JD 2?5 D6=64E C@@E 42?2=D] %9:D H:== 36 7:CDE 4@>6 7:CDE D6CG65]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 !F3=:4 $276EJ r2>A 96=5 @? yF?6 ahE9\yF=J `DE[ h 2]>] E@ `a A]>] H:E9 E96 (JE96G:==6 !@=:46 s6A2CE>6?E 2?5 E96 (JE96G:==6 u:C6 2?5 #6D4F6 s6A2CE>6?E] %96 4@DE :D Sad A6C DEF56?E 2?5 D?24<D 2?5 2 %\D9:CE :D AC@G:565] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? 42== afe\aab\bbb_ @C 6>2:= k2 9C67lQ>2:=E@i>2C46==2EoHJE96G:==6]@C8Qm>2C46==2EoHJE96G:==6]@C8k^2m]k^Am
kAmsF?<=6J 2?5 |2=@D<6J pF4E:@? H:== 36 D6==:?8 E96 AC@A6CEJ @7 %@> '2F892? @? rr r2>A #@25 :? rC:AA=6 rC66< @? $2EFC52J[ yF=J adE9[ C2:? @C D9:?6] %96 AC@A6CEJ 3@C56CD y6776CD@? }2E:@?2= u@C6DE[ 92D C@25 7C@?E286[ >@F?E2:? DEC62> 2?5 :D 76?465[ 2 E@E2= @7 gc]heg 24C6D] *@F >2J 4@?E24E y677 2E afe\ea_\cbbd[ y2>:6 2E afe\ea_\cbbh @C y@6 2E afe\e`f\_aaa 7@C >@C6 :?7@C>2E:@?]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 #:56 7@C 72==6? s6AFEJ {@82? &EE @7 r2CC@== r@F?EJ E92E =@DE 9:D =:76 :? E96 =:?6 @7 5FEJ] %9:D :D 7@C 2== G69:4=6D 2?5 H:== 36 96=5 @? $F?52J[ yF?6 agE9[ 2E ?@@? H:E9 =:?6 FA 2E |2J36CCJ |2== :? |E] p:CJ[ }@CE9 r2C@=:?2] %96 4@DE :D Sa_ A6C G69:4=6^42D9 2?5 2== >2<6D 2?5 >@56=D 2C6 H6=4@>6] !=62D6 @?=J 7=J E96 p>6C:42? u=28 @C E96 3=24< H:E9 3=F6 DEC:AD] }@ 3FC?@FED @C DA665:?8] p== AC@4665D 8@ E@ E96 &EE u2>:=J]k^Am
kAm(JE96 r@F?EJ !2C<D 2?5 #64C62E:@? H:== 92G6 p5F=E ~A6? !=2J 2E p86C !2C< 2?5 E9:D :D 7C66 2?5 ?@ C68:DEC2E:@? :D C6BF:C65] %9:D H:== 36 96=5 :? yF?6 2?5 yF=J H:E9 (:77=632== @? (65?6D52JD 2E d\h A]>][ r@C?9@=6 @? %9FCD52JD 2E dib_ A]>] F?E:= 7:?:D965 2?5 z:4<32== @? $2EFC52JD 2E dib_ A]>] F?E:= 5@?6]k^Am
kAm(JE96 r@F?EJ !2C<D 2?5 #64C62E:@? H:== 92G6 7C66 $F>>6C rC27ED 2E p86 !2C<[ yF?6 E9C@F89 yF=J[ @? |@?52JD 2E b\d A]>] 2?5 %F6D52JD 2E e\g A]>] }@ C68:DEC2E:@? :D C6BF:C65[ ;FDE 5C@A :? 2?5 86E 4C62E:G6]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 r@>>F?:EJ *2C5 $2=6 @? $2EFC52J[ yF?6 af[ 2E g 2]>] 2E gbg #25:@ sC:G6[ #FC2= #6EC62E] qC:?8 J@F J2C5 D2=6 EC62DFC6D[ 4C27ED @C @E96C :E6>D 2?5 6?;@J 2 52J @7 D9@AA:?8[ G:D:E:?8 2?5 DFAA@CE:?8 @?6 2?@E96C] '6?5@CD 2?5 D9@AA6CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAmpEE6?E:@? !2C6?ED^vF2C5:2?D[ vC23\?\v@ |62= q@I6D H:== 36 2G2:=23=6 7@C A:4<FA 6G6CJ %9FCD52J E9C@F89 pF8] `_[ `_ 2]>] E@ ?@@? 2E ~A6? s@@C r@>>F?:EJ] %96D6 >62= 3@I6D 2C6 2 8C62E H2J E@ 96=A <66A 49:=5C6? 765 2?5 962=E9J 5FC:?8 DF>>6C]k^Am
kAmqC@4< wF896D |65:42= r6?E6C :D @776C:?8 s:236E6D t5F42E:@? 2?5 $FAA@CE r=2DD6D H66<=J] p== 286D 2C6 H6=4@>6[ :?DFC65 @C F?:?DFC65[ J@F 5@ ?@E 92G6 E@ 36 2 qw|r A2E:6?E E@ 6?C@==] %@A:4D 5:D4FDD65 H:== 36 v=F4@D6 |@?:E@C:?8[ #:D< #65F4E:@?[ w62=E9J r@A:?8[ s:236E6D |65:42E:@?[ w62=E9J t2E:?8 2?5 >@C6] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? J@F >2J 42== afe\aab\_ddg @C k2 9C67lQ>2:=E@i:?7@o3C@4<9F896D]@C8Qm:?7@o3C@4<9F896D]@C8k^2m]k^Am
kAmr92FE2FBF2 r2CD :? E96 !2C< H:== 36 96=5 2E (:E96CD !2C< @? $2EFC52J[ yF?6 af[ g 2]>] E@ ?@@?] %96C6 H:== 36 {:G6 |FD:4[ vC2JD@? u@@5 %CF4< 2?5 !6@A=6VD r9@:46 %C@A9J H:== 2H2C565] %96C6 :D 2 S`_ A6C G69:4=6 6?ECJ 2?5 2== AC@4665D 36?67:E E96 (JE96 pCED r@F?4:=] k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 q:8 *2C5 $2=6 @? uC:52J[ yF?6 ae[ $2EFC52J[ yF?6 af[ 2?5 $F?52J[ yF?6 ag[ 2E hdf u@FC $62D@?D #@25 :? #FC2= #6EC62E DE2CE:?8 2E f 2]>] %96C6 H:== 36 323J :E6>D[ >2EEC6DD6D[ 3655:?8 2?5 >F49 >@C6]k^Am
kAm%96 %@H? @7 (JE96G:==6 !2C<D 2?5 #64C62E:@? H:== 92G6 *@FE9 '@==6J32== r2>A @? yF=J `c\`d[ e\g A]>][ 2E E96 (JE96G:==6 r@>>F?:EJ r6?E6C[ %96 4@DE :D Sad %#[ Sb_ }#!![ Sbd }# 2?5 E9:D :D 7@C a?5 E@ eE9 8C256 DEF56?ED] *@F >FDE C68:DE6C 3J %F6D52J[ yF?6 b_E9]k^Am
kAm%96 %@H? @7 (JE96G:==6 !2C<D 2?5 #64C62E:@? H:== 92G6 2 "F2CE6C324<^(:56 #646:G6C r2>A @? yF=J a_\aa[ 2E (rr u:6=5D dib_\f A]>] %96 4@DE :D Sad %#[ Sb_ }#!![ }#!! Sbd }# 2?5 E9:D :D 7@C a?5 E@ dE9 8C256 DEF56?ED 2?5 J@F >FDE 36 C68:DE6C65 3J yF?6 b_]k^Am
kAmr@>6 @FE 7@C 2 7F? 82>6 @7 D@7E32== <:4<:?8 @77 E96 ad_E9 r6=63C2E:@? @7 p>6C:42? x?56A6?56?46] %96 w6C@6D $9@H5@H? H:E9 E96 w@DA:E2= $E277 2D E96J G6CD6 E96 t|$ #6DA@?56CD @? $2EFC52J[ yF=J c[ 2E `_ 2]>] 2E E96 (JE96G:==6 r@>>F?:EJ r@==686 u:6=5] %9:D H:== 36 7C66 25>:DD:@? 2?5 6?;@J 7C66 rC24<6C y24<D]k^Am
kAmr@?8C2EF=2E:@?D E@ pF3FC? w:89 $49@@= |6?VD $@446C !=2J6C[ tE92? #@D6?32F>[ 7@C 36:?8 49@D6? 7@C E96 a?5 %62> ':C8:?:2 $49@@= {628F6 r=2DD `p p==\$E2E6[ `DE %62> r=2DD `p p==\#68:@? r 2?5 `DE %62> p==\|@F?E2:? t>A:C6 s:DEC:4E]k^Am
kAmr@?8C2EF=2E:@?D E@ r92?46 2?5 p3:82:= z:?8 @? E96 3:CE9 E96:C D@? qC:2C[ @? yF?6 ``[ 2?5 96 H6:8965 a =3D] `b @K] 2?5 :D `d :?496D =@?8] w6 :D DE:== :? E96 }xr& D@ A=62D6 D6?E AC2J6CD 7@C 9:> 2?5 9:D 72>:=J] (6=4@>6 E@ E96 H@C=5 qC:2C]k^Am
kAmr@?8C2EF=2E:@?D E@ !9:=:A 2?5 t>>2 q62G6C @? 6IA64E:?8 EH:?D =2E6C E9:D J62C] xV> DFC6 8C2?5A2C6?ED[ |:<6 2?5 p?? q62G6C[ 42?VE H2:E E@ 9@=5 E96>]k^Am
kAm|@F?E #@86CD r@>>F?:EJ $6CG:46D H:== 92G6 2 $A64:2= ~=J>A:4D u:6=5 s2J @? %9FCD52J[ yF=J ab[ ?@@? E@ c A]>] 2E E96 (JE96G:==6 r@>>F?:EJ r@==686 u:6=5] %96C6 H:== 36 EC24< 2?5 7:6=5[ D@7E32==[ 32D<6E32==[ D@446C 2?5 >@C6] !6@A=6 H:E9 5:D23:=:E:6D 42? 6?;@J 2E9=6E:4D :? 2? @C82?:K65 D6EE:?8]k^Am
kAm(JE96 r@F?EJ r@>>F?:EJ w@DA:E2= H:== 92G6 2 q=@@5 sC:G6 @? uC:52J[ yF=J b`[ `_ 2]>] E@ c A]>] !=62D6 G:D:E #65^rC@DDq=@@5]@C8 2?5 6?E6Ci (rrw E@ D4965F=6 2? 2AA@:?E>6?E]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2? tDE2E6 $2=6 @? uC:52J[ yF=J ac[ 2E h 2]>] 2E fegh (] {66 wHJ[ #FC2= #6EC62E] %96C6 H:== 36 2?E:BF6 2?5 G:?E286 7FC?:EFC6[ G:?J= C64@C5D 2?5 A=2J6CD[ d_VD ;F<63@I[ D:8?65 :E6>D 7C@> #2=A9 $E2?=6J[ 4@F?ECJ =:G:?8 564@C[ 49:?2[ 5:D96D[ 8=2DDH2C6[ 4@2= >:?:?8 :E6>D[ E@@=D[ A=F>3:?8[ 6=64EC:4 >6492?:4 2?5 >@C6]k^Am
kAm#FC2= #6EC62E w6C:E286 s2J H:== 36 96=5 $2EFC52J[ yF=J ad[ 2E ` A]>] 2E E96 !6AA6C $E286[ a`_ t] #2:=C@25 pG6?F6] pE ` A]>] H:== 36 <:5D 24E:G:E:6D 2?5 G6?5@CD[ d A]>] r@?H2J %H:EEJ %C:3FE6[ eib_ A]>] s625>2?VD w2?5 2?5 2E gi`d A]>] :D s:2>@?5 #:@] %9:D H:== 36 7C66 25>:DD:@? 2?5 E96C6 H:== 2=D@ 36 G6?5@CD @? D:E6]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 {:36CEJ 2E E96 {2<6 2E E96 #FC2= #6EC62E {2<6 @? yF=J bC5\dE9 H:E9 7C66 25>:DD:@?] uC:52J D4965F=6 H:== DE2CE 2E cib_ A]>] H:E9 G6?5@CD 2?5 7@@5 ECF4<D[ d A]>] rC27E r@C?6C H:E9 |2< |2C:6[ dib_ A]>] w@CD6D9@6 r@>A6E:E:@?[ e A]>] $E2C $A2?8=65 $A=2D9 !@@= !2CEJ[ fib_ A]>] |:5?:89E q=F6 q2?5[ gib_ A]>] u:C6D:56 %2=6D 2?5 $V|@C6D 2?5 hib_ A]>] u:C6H@C<D] $2EFC52J h 2]>] E@ e A]>] A@@= A2CEJ[ `_ 2]>] G6?5@CD 2?5 7@@5 ECF4<D[ `_ib_ 2]>] $E2CD 2?5 $EC:56D r@=@C #F?[ b A]>] p== $E2C {:G6 !C@ (C6DE=:?8[ c A]>] u@2> U2>Aj qF33=6 !2CEJ 2?5 g\`_ A]>] ad_ p>6C:42? >256 :? ':C8:?:2 {:G6DEC62>] $F?52J 2E `a A]>] G6?5@CD U2>Aj 7@@5 ECF4<D[ `aib_ <:5D :?7=2E23=6D[ ` A]>] {2D6C q2EE=6 tIEC6>6[ &$p z:5D !2C256 U2>Aj rC27E r@C?6C[ a A]>] q:8 qF>A U2>Aj %96 $EF? vF?K[ b A]>] r@C?9@=6 %@FC?2>6?E[ c A]>] u@2> U2>Aj qF33=6 !2CEJ[ d A]>] p:C vF:E2C r@>A6E:E:@?[ e A]>] %96 w@=:52J q2?5[ gib_ A]>] |@G:6 }:89E\r2AE2:? p>6C:42]k^Am
kAm%96 xG2?9@6 u@FCE9 @7 yF=J !2C256 H:== 36 96=5 @? $2EFC52J[ yF=J c[ 2E c A]>] H:E9 =:?6 FA 2E bi`d A]>] %96 E96>6 :D Q{6E uC665@> #:?8Q] u@C >@C6 :?7@C>2E:@? 4@?E24E sF?7@C5\w2CA6C 2E afe\ehh\``ee @C afe\agc\_e_`]k^Am
kAmxG2?9@6 u:C6 s6A2CE>6?E H:== 92G6 2 s@??:6 (:5?6C |6>@C:2= uF?5C2:D6C @? $2EFC52J[ yF=J `gE9[ `a\d A]>] 2E E96 xG2?9@6 u:C6 s6A2CE>6?E] %96C6 H:== 36 32<65 8@@5D[ 9@E 5@8 D2=6[ D:=6?E 2F4E:@?[ C277=6 5C2H:?8D[ <:5D H2E6C A=2J 2C62[ 7246 A2:?E:?8 2?5 G6?5@C E23=6D] p== AC@4665D 8@ E@ E96 xG2?9@6 '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E]k^Am
kAm$F??J w:==D r9FC49 2E ahfb }] cE9 $EC66E '242E:@? q:3=6 $49@@= H:E9 z:?85@> "F6DE @? yF=J `aE9\`dE9[ 2E e\g A]>] %9:D :D @A6? 7@C 6=6>6?E2CJ E@ >:55=6 D49@@= DEF56?ED]k^Am
kAm%96 u:CDE q2AE:DE r9FC49 :? $A665H6== H:== 92G6 DA246D 7@C C6?E 7@C E96 #E] a` *2C5 $2=6 @? yF=J ac\ad 7@C S`_ 2 52J]k^Am
kAm%96 u:CDE q2AE:DE r9FC49 :? $A665H6== H:== 92G6 '242E:@? q:3=6 $49@@= H:E9 z:?85@> $66<6CD @? yF=J ah\b`[ f\h A]>] %96C6 H:== 36 4=2DD6D 7@C 2== 286D[ =@ED @7 7F? 24E:G:E:6D 2?5 4C27ED]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 &?56CH2E6C p5G6?EFC6 pCE r2>A 2E `ed %2KH6== $EC66E[ @? yF=J e 2?5 f[ 2E h 2]>] E@ `a A]>] 7@C 286D e\`` 2?5 E96 4@DE :D Sfd] p== DFAA=:6D 2C6 :?4=F565] !C6\C68:DE6C 2E k2 9C67lQ9EEADi^^FC=5676?D6]4@>^Gb^009EEADi^HHH]FC32?D>:E9]4@>^H@C<D9@AD^A^\F?56CH2E6C\25G6?EFC6\2CE\42>A\;F=J\eE9\fE9]00jPP{G*K:4xP=\?(KwA9hz3a0!gfd7cs5C{F7gfBt:%*z_6rt\bFE(;Dp|w=Kqs#)G`ADuG'hqf:*Fw8\seA7p9=@":$SQ E2C86ElQ03=2?<Qm9EEADi^^HHH]FC32?D>:E9]4@>^H@C<D9@AD^A^\F?56CH2E6C\25G6?EFC6\2CE\42>A\;F=J\eE9\fE9]k^2mk^Am
kAm#FC2= #6EC62E q2AE:DE r9FC49 H:== 92G6 '242E:@? q:3=6 $49@@= @? yF=J e\`_[ 2E d\g A]>] %96 E96>6 :D pC4E:4 p5G6?EFC6 2?5 E96C6 H:== 36 q:3=6 =6DD@?D[ 7F? 82>6D 2?5 56=:4:@FD >62=D 6249 ?:89E]k^Am
kAm%96C6 H:== 36 2 rCF:D6\x?[ :? 5@H?E@H? (JE96G:==6 2E $2EFC52J[ yF=J c[ 2E a A]>] %9:D :D :? 4@?;F?4E:@? H:E9 E96 p>6C:42? ad_E9 r6=63C2E:@?]k^Am
kAmq:8 (2=<6C |@F?E2:? %@A |FD:4 D4965F=6 :D yF=J c\y:> rC2?52==[ d\'2==6J vC2DD[ ``\v6@C8:2 #2?52==[ `a\r2CA6?E6CVD r@2=:E:@? |:?:DEC:6D[ `g\t5:E9 $9F>2E6[ `h\y:> {=@J5 U2>Aj uC:6?5D[ adE9\y:> rC2?52== 2?5 aeE9\r6?EC2= !:4<6CD]k^Am
kAm%96 $A665H6== '@=F?E66C u:C6 s6A2CE>6?E H:== 92G6 E96:C p??F2= r9:4<6? qq" s:??6C @? $F?52J[ yF=J dE9[ 2E `` 2]>] F?E:= 8@?6] %96 5:??6C :?4=F56D `^a 49:4<6?\qq" @C A=2:?[ 32<65 362?D[ D=2H[ C@==[ 56DD6CE[ E62 @C =6>@?256] s:?6 :? @C 42CCJ @FE]k^Am
kAm$F?52J H:E9 ECJ:?8 E@ 86E E@ 49FC49 2?5 @E96C A=246D =2E6C H2D 2? 25G6?EFC6 H:E9 2== E96 566C[ DBF:CC6=D 2?5 C233:ED :? E96 C@25] (6 D2H D6G6C2= D>2== 72H?D CF??:?8 2?5 ;F>A:?8 2?5 E96J H6C6 D@ 4FE6] (6 2=D@ D2H EFC<6JD 2?5 8C@F?5 9@8D] x 2=H2JD 6?;@J D66:?8 E96 H:=5 2?:>2=D]k^Am
kAm~9[ >J 8@@5?6DD[ E92?< E96 8@@5 {@C5 7@C E96 C2:? E92E H6 ?665 D@ 325] (6 4C@DD65 }6H #:G6C 2?5 :E :D D@ =@H 2?5 D@>6 A6@A=6 H6C6 @FE @G6C 92=7 H2J 2?5 H2D DE:== @? 5CJ =2?5] %96C6 H6C6 2=D@ D@ >2?J C27E6CD 6?;@J:?8 E96 H2E6C]k^Am
kAm!C2J6C 4@?46C?D 2C6i {F4J vCF33[ w2CCJ 2?5 z2J u=6>:?8[ !9J==:D wFCE[ #2J>@?5 |2E?6J[ y@9? (:EE[ {2CCJ sF?7@C5[ $2C29 #F5@=A9[ z6?5C2 sF?<=6J[ y6CCJ {@H6[ |:4926= s62?[ v=6?52 {@H6[ %9C62D2 y6?<:?D[ w6=6? q2DD[ {:?52 !@CE6C[ y6CCJ !@CE6C[ y:>>J sF?<=6J[ #@5?6J !24<[ {62 w@C?6J[ s2??J y@?2D[ s2A9?6 #@D6?32F>[ z6??J $2J6CD[ $2?5C2 (C:89E[ |2CJ y@ |4z6?K:6[ vFD z:?46C[ q@ %6DE6C>2?[ #2?5J |:E496==[ (2=<6C y6?<:?D[ r=J56 z:?8[ $C][ {:33J z:?8[ #233:E r2EC@?[ |2CE92 }@CC:D[ $9:C=6J r2F5:==[ pC=6?6 v:=36CE[ $2?5C2 #62D@C[ !9J==:D $E2>A6C[ r92C=:6 #2J !C6DE@?[ y:> q62C[ z2E9J %6DE6C>2?[ 7@C E96 D276EJ @7 2== 49FC496D 2?5 D49@@=D[ 7@C E96 D276EJ @7 2== !@=:46 ~77:46CD[ t|% !6CD@??6= 2?5 u:C6 u:89E6CD[ E92?< E96 8@@5 {@C5 7@C E96 C2:? 2?5 AC2J6CD 7@C >@C6[ 7@C 2== E96 D:4< 2?5 D9FE\:?D[ @FC |:=:E2CJ !6CD@??6= 2?5 6DA64:2==J 7@C E96 F?D2G65]k^Am
kAm&?E:= ?6IE E:>6i q=6DD65 :D E96 ?2E:@? H9@D6 v@5 :D E96 {@C5] %96 A6@A=6 H9@> w6 92D 49@D6? 7@C w:D @H? :?96C:E2?46] w2G6 2 8C62E 2?5 7F? u@FCE9 @7 yF=J 2?5 v@5 3=6DD 6249 @7 J@F]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!