Upcoming programs at Jessie Peterman Memorial Library Jun 15, 2026 11 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Unearth a Story: Summer Reading Program for all ages is happening now at the Jessie Peterman Memorial Library. Sign up in Beanstack. https://mfrl.beanstack.org/kAmyF?6 `g\ $4C233=6 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 `gE9 2E `ib_ A>] t?;@J 2 492==6?8:?8 2?5 7F? 82>6 @7 $4C233=6 H:E9 @E96C H@C5 6?E9FD:2DEDPk^AmkAmyF?6 `g\ pFE9@C %2=<i %C:764E2P %9C66 3J !92?:2 {66 2E E96 y6DD:6 !6E6C>2? |6>@C:2= {:3C2CJ @? %9FCD52J[ yF?6 `gE9 2E d A>] !=62D6 ;@:? 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