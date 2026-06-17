STOP. BREATHE. VERIFY.’ Virginia State Police offer tips to avoid scams Jun 17, 2026 11 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Virginia State Police is offering a number of “To Do’s” and “Not to Do’s” to avoid falling prey to monetary or identity scams.kAm“x7 :E :D E@@ 8@@5 E@ 36 ECF6[ E96? :E :D[” D2:5 ':C8:?:2 $E2E6 !@=:46 $6?:@C $A64:2= p86?E p] v2=E@?[ H9@ :D 2=D@ 2? 244@F?E2?E 2?5 H9@ 8:G6D AC6D6?E2E:@?D E@ 8C@FAD @? 2G@:5:?8 364@>:?8 2 G:4E:>] “s@?’E CFD9 :?E@ 2?J 564:D:@?] $42>>6CD 36?67:E 7C@> FC86?4J 2?5 762C] %2<6 D@>6 E:>6 2?5 G6C:7J E92E H92E J@F 2C6 23@FE E@ 5@ :D C:89E]”k^AmkAmx?56A6?56?E G6C:7:42E:@? :D 2? 6IEC6>6=J :>A@CE2?E DE6A E@ E2<6 :? @C56C E@ 2G@:5 2 D42>] %9:D >62?D 6G6? :7 2 42== @C 6>2:= 2AA62CD E@ 36 =68:E:>2E6[ E2<6 E96:C ?2>6 2?5 ?F>36C 2?5 E6== E96> E92E J@F H:== :?56A6?56?E=J 4@>>F?:42E6 \ >62?:?8 E92E J@F H:== 8@ =@@< FA E96 ?2>6 2?5 ?F>36C @7 E92E @C82?:K2E:@? 2?5 42== E96> J@FCD6=7]k^Am People are also reading… Saltville takes step toward transforming Hartwood property into gateway Privacy laws prevent Smyth school board from commenting on parent allegations Marion Senior High grad claims top state art award Communities rally to support officer injured in the line of duty Health Commission analysis finds Smyth hospital 'at risk of closure' Smyth County undertakes groundwork to prepare for potential data center interest Commonwealth's Attorney's Office to host church security training for Smyth County Broady to present program to help instill Martin Luther King's clarity, courage Mount Rogers Community Services makes case for its funding requests 'The Coolest Hometown': Actors, stage crew sought to support new play about Marion Smyth County seeks public input on future use of Carnegie School These brands pulled back on Pride. 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