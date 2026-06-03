Mt. Pleasant News Marie Bishop Correspondent Jun 3, 2026 1 hr ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save BIRTHDAYS and ANNIVERSARIESkAmw2AAJ q6=2E65 q:CE952J E@ t55:6 $2HJ6CD @? yF?6 `j v6?6 p=36CE[ s633:6 |@@5J 2?5 q:== s:I@? @? yF?6 bj |:=5C65 $E277@C5 U2>Aj v6?6 |:E496> @? yF?6 dj pC236==2 |:==6C 2?5 r2E96C:?6 q=2EE6C>2? @? yF?6 e] p DA64:2= w2AAJ q:CE952J E@ >J 8C2?5D@?[ y@6 v2C=2?5[ @? yF?6 d]k^AmkAmw2AAJ q:CE952J E@ y6??J $] w2== 2?5 s2??J s6(:=56 @? yF?6 hj %@55 qC2536CCJ @? yF?6 `_j v2CJ v:==>2? @? yF?6 `a]k^AmkAmw2AAJ p??:G6CD2CJ E@ %:> 2?5 s:2?6 {2J?6 @? yF?6 d 2?5 y@9? 2?5 +6EE:2 s2G:D @? yF?6 e]k^Am kAmw2AAJ p??:G6CD2CJ E@ v6@C86 2?5 r:?5J u:6=5D @? yF?6 h]k^Am People are also reading… Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Update: Police ID victims, driver in deadly I-95 bus crash Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program Norfolk Southern grants gold designation to Pathway Park Smyth jury decides animal cruelty case Stitch & Style: Marion Senior High group develops student-based enterprise Pathway Park achieves gold status with Norfolk Southern Carroll County sheriff's deputy shot and killed; manhunt for suspect underway Suspect in Virginia deputy's shooting death arrested in North Carolina SWVA residents asked to complete online survey about addiction, stigma, resources Gov. Abigail Spanberger removes Virginia Tech rector from board of visitors James Franklin part of Virginia Tech's search committee for next athletic director New details emerge from 911 call in Kyle Busch death in North Carolina Luke Braham, West Virginia’s top-rated 2027 player, commits to Virginia Tech Seven dead in seven crashes on Virginia roads over 2026 Memorial Day holiday kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmrw&#rw }t($ – |E] !=62D2?E &]|]r]k^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm|2J ac H2D !6?E64@DE $F?52J] #6G] !2:86 (:>36C=J’D >6DD286 H2D “!6?E64@DE !@H6C[” E2<6? 7C@> p4ED ai`\ca] x H2D E96 (@CD9:A {6256C]k^AmkAm|2J b` H2D %C:?:EJ $F?52J 2?5 2=D@ dkDFAmE9k^DFAm $F?52J w@=DE@? w@>6 7@C r9:=5C6? @776C:?8] #6G] s2G:5 {] w2== H2D @FC 8F6DE DA62<6C @? $F?52J >@C?:?8] w:D >6DD286 H2D “%96 #62= x?4=FD:G6 r9FC49” 32D65 @? v6?6D:D `i `\d 2?5 |2EE96H agi`g\a_] ~FC (@CD9:A {6256C H2D !688J (9:E6]k^Am kAmw@=DE@? p??F2= r@?76C6?46 H:== 36 96=5 $F?52J[ |2J b` – (65?6D52J[ yF?6 b]k^Am kAm~FC q62?D U2>Aj %2E6CD^$:=6?E pF4E:@? 6G6?E E92E H2D 96=5 @? $2EFC52J ?:89E H6?E H6==] %92?<D E@ 6G6CJ@?6 H9@ 96=A65 H:E9 E9:D 2?5 2 DA64:2= E92?<D E@ 2== E9@D6 7C@> @FC 4@>>F?:EJ E92E 42>6 @FE E@ DFAA@CE FD]k^AmkAmu:CDE $F?52J =F?49 H:== 36 @? $F?52J[ yF?6 f[ 7@==@H:?8 @FC (@CD9:A $6CG:46] !=62D6 C6>6>36C E@ 3C:?8 2 42? @7 7@@5 7@C p82A6 u@@5 !2?ECJ @? $F?52J 2D @FC ?6IE 56=:G6CJ 52E6 :D |@?52J[ yF?6 g]k^Am kAm}2E:@?2= r9:=5C6?’D s2J 2?5 u=28 s2J :D @? $F?52J[ yF?6 `c[k^AmkAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQm k^DA2?mk^DEC@?8mk^Am kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQm!t#$~}p{$k^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm$J>A2E9J :D 6IE6?565 E@ E96 72>:=J 2?5 7C:6?5D @7 !2:86 p=56C>2?]k^AmkAmr@>>F?:EJ r@??64E:@?D s2J 2?5 $F>>6C r@?46CE $6C:6D H2D 96=5 uC:52J[ yF?6 d[ 7C@> cib_\hib_ A]>] :? (:E96CD !2C<] %96C6 H2D =:G6 >FD:4 H:E9 E96 s:>6DE@C6 r@H3@JD 2?5 p2C@? (2=<6C]k^Am kAm|J 8C2?5D@?[ }2E92?[ 7C@> !:D829 u@C6DE[ }]r][ H2D G:D:E:?8 72>:=J 2?5 7C:6?5D @? $F?52J 2?5 |@?52J] w6 DA6?E $F?52J ?:89E H:E9 >6] |J @E96C G:D:E@CD @? $F?52J H6C6 #@D6[ yFDE:?[ !]y][ y2J56? 2?5 t=:]k^Am kAmy2J56? 925 E@ 92G6 D@>6 56?E2= DFC86CJ @? uC:52J] w6 925 2 4@FA=6 @7 C@F89 52JD 3FE D66>D E@ 36 =@ED 36EE6C E@52J W(65?6D52JX]k^AmkAm$49@@= :D @FE :? (JE96 r@F?EJ 2E ?@@? @? uC:52J[ |2J ah] q6DE H:D96D 7@C E96 DF>>6C E@ 2== E96 <:5D[ E62496CD 2?5 DE277]k^Am kAm#2496= 2?5 x 6?;@J65 D66:?8 2 >@G:6 2E E96 |2CBF66 %962EC6 @? %F6D52J 27E6C?@@?] %9:D H2D :? 9@?@C @7 #2496=’D 3:CE952J @? |2J ag]k^AmkAmx H2D G:D:E:?8 |:DDJ @? %9FCD52J[ |2J ag]k^AmkAm(6 92G6 366? 3=6DD65 H:E9 D@>6 >F49 ?66565 C2:? E96 =2DE 76H 52JD]k^Am kAm%96 2??F2= (JE96\q=2?5 r@ (65?6D52JD DE2CED (65?6D52J[ yF?6 b] tG6CJ (65?6D52J :? yF?6 2?5 yF=J[ u#tt 25>:DD:@? 7@C 2== (JE96 2?5 q=2?5 4@F?EJ C6D:56?ED E@ E96 w2==6C\v:33@?6J #@4< w@FD6 |FD6F>[ %9@>2D y] q@J5 |FD6F>[ vC62E {2<6D E@ u=@C:52 w:89H2J |FD6F>[ 2?5 E96 (JE96 r@F?EJ s64@C2E:G6 pCED |FD6F>] %96 >FD6F>D 2C6 @A6? `_ 2]>] – c A]>] Wr=@D65 7@C =F?49 `a\`X] p=D@ C6>6>36C E92E E96 %@H? @7 (JE96G:==6 !@=:46[ u:C6 U2>Aj #6D4F6 tI9:3:E :D @A6? 52:=J H:E9 u#tt 25>:DD:@? 2E E96 (JE96G:==6 ':D:E@CD r6?E6C[ hfd %2K6H6== $EC66E]k^Am kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQm#xss{tik^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm"i (92E 5:5 @?6 42D<6E D2J E@ E96 @E96C 42D<6Enk^Am kAmpi xD E92E J@F 4@77:?nk^AmkAm"i (92E’D E96 5:776C6?46 36EH66? 2? @FE=2H 2?5 :?\=2Hnk^AmkAmpi ~FE=2HD 2C6 H2?E65]k^Am kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQm"&~%tik^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm“q6DE :?G6?E:@? 6G6C – E96 C6>2C<23=6 5CJ 6C2D6 3@2C5]”k^AmkAm“wF>:=:EJ :D =:<6 F?56CH62C – H6 D9@F=5 92G6 :E[ 3FE H6 D9@F=5 ?6G6C D9@H :E]”k^Am kAmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmqxq{t 't#$tik^DA2?mk^DEC@?8mk^AmkAm“q=6DD65 2C6 E9@D6 H9@ 2C6 86?6C@FD[ 3642FD6 E96J 7665 E96 A@@C]” !C@G6C3D aaih }{%k^Am kAm“q642FD6 @7 v@5’D E6?56C >6C4J[ E96 >@C?:?8 =:89E 7C@> 962G6? :D 23@FE E@ 3C62< FA@? FD]” {F<6 `ifg]k^Am 0 Comments Be the first to know Get local news delivered to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Related to this story Most Popular Crash leads Chilhowie mayor to greater love for God, family, community, Friday will mark seven months since a vehicle crash changed Gary Heninger’s life. The longtime mayor of Chilhowie says his recovery is still d… Update: Police ID victims, driver in deadly I-95 bus crash Four of those who died were in an Acura that caught on fire. The occupants included a 45-year-old man, a 44-year-old woman, a 13-year-old girl… Smyth's top prosecutor launches Junior Commonwealth's Attorney Program For five days this July, 20 Smyth County students will get an opportunity to realize their potential, learn about the criminal justice system … Norfolk Southern grants gold designation to Pathway Park Norfolk Southern is helping make Pathway Park as attractive as possible to developers. Smyth jury decides animal cruelty case Everyone in the courtroom agreed that the death of Delilah, an outdoor black cat, was a tragedy. The disagreement centered on whether the mann…