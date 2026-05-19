As floodwater was rising on Feb. 16, 2025, a person was stranded about 150 feet from the Holston River’s shore in Saltville. The individual was clinging to a tree. Rescuers were able to save him.
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